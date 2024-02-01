DEM Parti'de kritik tarih 3 Şubat: 3 ilçe iddiasına yanıt verildi

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 3 Şubat'ta partinin Merkez Yürütme Kurulu'nun toplanacağını ve en kritik toplantılardan birinin gerçekleştirileceğini belirterek, "İstanbul bizim için de özel bir yer. İnce eleyip sık dokuyoruz" dedi. Doğan, CHP'den Esenyurt, Adalar, Mersin'deki Akdeniz Belediyesi'nin istendiği iddialarını da yalanladı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin yerel seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Halk TV'de 'Sözüm Var' programına katılan Doğan, CHP ile yapılan görüşmelere ilişkin, "CHP ile konuşulanlara ilişkin ilgili kurullarımızın yaptığı açıklamaların dışındaki her şeyin spekülatif olduğunu söylemek isterim. Henüz uzlaşı sağlanmış ya da sağlanamamış netleşen bir bilgi olmadığı için kamuoyuyla paylaşılan bir şey yok" değerlendirmesini yaptı.

Doğan, şöyle devam etti: "Komisyonlar çalışmaları hangi aşamaya getirdiler, bir uzlaşı sağlandı mı, eğer uzlaşı sağlandıysa bu ne çerçevede, hangi ilkeler etrafında olacağı, bütün bunlar açık ve şeffaf bir şekilde olacağını her iki parti de deklare etti."

KRİTİK TARİH 3 ŞUBAT

Doğan, 3 Şubat'ta partinin Merkez Yürütme Kurulu'nun toplanacağını belirterek, "İstanbul bizim için de özel bir yer. İnce eleyip sık dokuyoruz" dedi.

3 Şubat'taki toplantının en kritik Merkez Yürütme Kurulu toplantılarından biri olacağını belirten Doğan, şunları kaydetti: "Aynı gün, ertesi gün, MYK'nin gündemine ve gidişata bağlı olarak CHP ve diğer siyasi partilerle ilgili kent uzlaşısı komisyonumuz ne karara vardı, güç birlikleri yapmaya dair kararlar alındı mı, bu konu netleşecektir."

3 İLÇE İDDİASI HAKKINDA AÇIKLAMA

CHP'den Esenyurt, Adalar, Mersin'deki Akdeniz Belediyesi'nin istendiği iddialarına yanıt veren Doğan, "Bizim yaklaşımımız böyle değil. O ilçeyi alalım, bu ilçeyi biz verelim şeklinde değil. Yaklaşımımız, en geniş toplumsal uzlaşıyı nasıl sağlayabiliriz. Nasıl kentleri yönetirken yerel demokrasi anlayışımızı oraya taşıyabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Biz böyle bir açıkalam yapmadık. Tabii ki birtakım işbirlikleri, güç birlikleri, yan yana gelişler olacaktır" diyen Doğan, iddiaları şu sözlerle yalanladı: "Parti Sözcüsü olarak böyle bir bilgiye sahip değilim. MYK üyelerimiz böyle bir bilgiye sahip değil. CHP'den buna benzer yapılan bir açıklama var mı? Yok."