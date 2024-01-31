MAK Araştırma Başkanı'ndan 'Başak Demirtaş' iddiası

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Başak Demirtaş'ın İstanbul adayı olması durumunda yüzde 10 bandında bir oy oranı almasının muhtemel olduğunu söyledi. Ölçümleme yapmadıklarını belirten Kulat, "Ama DEM Parti'nin İstanbul'da oy oranını biliyoruz" ifadelerini kullandı.

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat, Başak Demirtaş'ın olası İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adaylığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü TV'de yaptığı açıklamada Kulat, "İstanbul'da DEM Parti Başak Demirtaş gibi çok bilindik bir figürü aday olarak koyarsa CHP için çok ciddi bir risk oluşur" dedi.

'YÜZDE 10' İDDİASI

"Her şeyden önce yüzde 10 bandında bir oy oranı alması muhtemel" diyen Kulat, şöyle devam etti: "Muhtemel dememin nedeni hiçbir ölçümleme yapmadık ama DEM Parti'nin İstanbul'da oy oranını biliyoruz. Bu oy oranını en yüksek alabilecek bir isim olarak Selahattin Demirtaş'ın eşi olaması nedeniyle bu ifadeyi kullandığımı belirtmek isterim."

RİSK OLUŞTURUR

"Bu aynı zamanda hem büyükşehir için bir risk oluşturur hem de ilçeler için ciddi bir risk oluşturur" ifadesini kullanan Kulat, şunları söyledi:

"DEM Parti seçmen grubu, beraber hareket etme kabiliyeti en yüksek seçmen grubunu oluşturuyor. Yani diğer partilerden farklı olarak DEM Partililer kendilerine işaret edilen adaya oy verme becerisine sahipler kendileri açısından."