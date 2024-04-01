DEM Parti, Bitlis'te geçersiz oylara itiraz edecek

DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, il merkezinde geçersiz sayılan bini aşkın oya karşı itirazda bulunacaklarını söyledi. Olan, "Halkın iradesini kayyımcı ve talancı zihniyetine terk etmeyeceğiz" dedi.

Bitlis merkezde resmi olmayan sonuçlara göre AKP 8 bin 900, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ise 8 bin 702 oy aldı.

Kentte geçersiz sayılan oy sayısı 2 bin 18. DEM Parti, geçersiz oylara itirazda bulunmaya hazırlanıyor.

MA'nın haberine göre; DEM Parti Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan, iptal edilen oylarının birçoğunun kendi partilerine ait olduğunu belirtti.

Olan, "Avukatlarımızla itiraz edeceğiz. Ayrıca birçok yerde oylarımızı Demokrat Partiye (DP) yazılmıştır. Geçerli olan oylarımız geçersiz hale getirilmiştir. Biz Bitlis halkının sandığa yansıttığı iradeyi AKP’nin kayyımcı, hırsız ve talancı zihniyetine terk etmeyeceğiz” dedi.