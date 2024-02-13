DEM Parti: Bizim yolumuz müteahhitler ile rantçılar arasında tercih yapmak değil

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında konuştu. Hem iktidara hem muhalefete eleştiriler yönelten Bakırhan, yerel seçimler için mesaj verirken "Aday çıkarsak da çıkarmasak da bir yerlerden talimat aldığımızı söylüyorlar. Bizim yolumuz müteahhitler ile rantçılar arasında tercih yapmak değil" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.

"DEM Parti'yi siyasi parti değil oy deposu olarak görenler bir kez daha bizi dinlesin" diyerek sözlerine başlayan Bakırhan, geçen hafta deprem bölgesine yaptıkları ziyaretten bahsetti.

Bakırhan, "Ülkenin gündemi seçim iken iktidarı güçlendiren tatlı su muhaliflerinin deprem bölgesinde yaşanan açlıkta yoksulluktan bahsettiklerini duyamazsınız. Ancak yatıp kalkıp DEM Parti'ye ve Kürt halkına hakaret ediyorlar. İstanbul açıklamamızdan hemen sonra aklı başkasının kesesinde olanların paçalarının tutuştuğuna şahitlik ettik" dedi.

"ADAY ÇIKARSAK DA ÇIKARMASAK DA 'TALİMAT ALDINIZ' DİYORLAR"

"Kürt halkı 100 yıl daha sömürge olarak yönetilmeyecektir" diyen Bakırhan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Aday çıkarsak da çıkarmasak da bir yerlerden talimat aldığımızı söylüyorlar. Biz talimatı sırça köşklerden değil halkımızdan alıyoruz. Bizim derdimiz 1 Nisan'dan itibaren barışı ve demokrasiyi bu ülkeye armağan etmektir. Bizim yolumuz müteahhitler ile rantçılar arasında tercih yapmak değildir. Halka rağmen değil halkla beraber mücadele etmektir. DEM Parti'yi düzen partileriyle karıştıran klavye delikanlıları bizim 40 yıllık mücadelemize baksınlar. Hiçbir bedel ödemeyen kişilerle karıştırmasınlar."

"BİRİ EDİP SOLMAZ'IN BİRİ TERZİ FİKRİ'NİN GELENEĞİNDEN"

Partisinin İstanbul adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni'yi tanıtan Bakırhan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biri Edip Solmaz'ın biri Terzi Fikri'nin geleneğinden geliyor. İki arkadaşımız da bu yolları İstanbul'a taşıyacak birikime ve niteliğe sahiptir. Arkadaşlarımızın İstanbul'da çok iyi bir pratik ortaya koyacaklarına inanıyorum."

'KAÇAK SEÇMEN' UYARISI

Kayyum ve ayrımcılığın Kürt halkına yönelik 100 yıllık politika olduğunu vurgulayan ve 'kaçak seçmen' uyarısı yapan Bakırhan, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Sen belediyelerde renge de baktın dile de kimliğe de baktın onun için Kürt halkının iradesine kayyum atadın" diyerek yanıt verdi.

CHP'YE ELEŞTİRİ

Kazandıkları belediyelere atanan kayyumlara CHP değil pek çok muhalif kesimin ses çıkarmadığını belirten Bakırhan, "Bu haritaya itiraz etmeyen kimse ben muhalifim, ilericiyim, Kürt sorununun demokraik çözümünü istiyorum demesinler" ifadesini kullandı.

"KÜRT SORUNU SEÇİMLERDEN ÖNEMLİDİR"

Kürt sorununun çözümü için herkesle görüşeceklerini belirten Bakırhan, "Kürt sorunu seçimlerden önemlidir. Makamlardan, belediyelerden önemlidir. Kürt sorununu çözmek isteyen iradenin önüde engel değil destek olmaya her zaman açığız. Aday açıklamamızı da kimse pazarlık gibi algılamasın. Bu, ödenen bedellere hakarettir. Biz değer siyaseti yapıyoruz. Hem iktidara hem muhalefete çağrı yapıyoruz. Varsa bir iradeniz ortaya koyun ortaklaşalım" diye konuştu.

"YOLSUZLUKLA ANILAN BİR BAŞKANIMIZI DUYDUNUZ MU?"

Bakırhan, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Ön seçimle başladığımız süreci belediyeleri geri alarak zaferle taçlandıracağız. Kürt halkına hizmet etmeyen AKP'li belediyelerin ampülünü söndüreceğiz. Yerel seçimlerde ana muhalefet partisiyiz. Her yere kazanmak için gidiyoruz. Meral Danış Beştaş'ı boy göstermek için İstanbul'da aday yapmadık. Belediyeciliği en iyi biz yaparız. Yolsuzlukla, rantla duyulan bir başkanımızı duydunuz mu? Bunları yapan hiç kimse partimizde yer alamaz. Bunu iktidar da muhalefet de çok iyi biliyor."