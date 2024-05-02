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DEM Parti CHP’yi ziyaret edecek

DEM Parti, yeni anayasa ve güncel gelişmeleri görüşmek üzere yarın CHP'yi ziyaret edecek.

Güncel
  • 02.05.2024 12:54
  • Giriş: 02.05.2024 12:54
  • Güncelleme: 02.05.2024 13:05
DEM Parti CHP’yi ziyaret edecek
Fotoğraf: DepoPhotos

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları yarın (3 Mayıs) CHP'yi ziyaret edecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan’ın yanı sıra DEM Parti STÖ ve Siyasi Partilerle İlişkiler Komisyonundan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Özlem Gündüz’den oluşan heyet yarın CHP Genel Merkezi’nde Özgür Özel’i ziyarette bulunacak.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, saat 12.00’de gerçekleşecek ziyarette yeni anayasa çalışmaları ile güncel gelişmelerin ele alınacağı belirtildi.

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