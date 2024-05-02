Kurtulmuş'un 'yeni anayasa' turu devam ediyor: DEM Parti'yi ziyaret etti

'Yeni anayasa' görüşmeleri kapsamında ilk olarak CHP'yle görüşen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün de DEM Parti'yi ziyaret etti. Kurtulmuş, "Bu sürece ilişkin görüşlerimizi, daha doğrusu çerçeveyi kendileriyle paylaştık" dedi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ise, "DEM Parti olarak demokratik bir anayasa yapım sürecine Türkiye'nin ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'yeni anayasa' görüşmeleri kapsamında bugün DEM Parti'yi ziyaret etti.

Meclis'te yapılan ziyarette Kurtulmuş'u, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan karşıladı.

Kurtulmuş ve DEM Parti heyeti, daha sonra görüşmeye geçti. Görüşmenin ardından Kurtulmuş ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

KURTULMUŞ: GÖRÜŞLERİMİZİ PAYLAŞTIK

İlk olarak söz alan Kurtulmuş, "Bu sürece ilişkin görüşlerimizi, daha doğrusu çerçeveyi kendileriyle paylaştık. Bu süreci açık, şeffaf, demokratik bir şekilde sürdürme talebimizi kendilerine ilettik" dedi.

Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Değerli Eş Genel Başkanlar ve Grup Başkanları arkadaşlarla müzakere ettikten sonra bu yola ilişkin görüşlerini kamuoyuyla paylaşacaktır. Bizim temennimiz çok büyük bir çoğunlukla siyasi partilerin üzerinde uzlaşabileceği anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun da Meclis'te kabul edilmesidir."

HATİMOĞULLARI: YOL TEMİZLİĞİNE İHTİYAÇ VAR

Kurtulmuş'un ardından söz alan Tülay Hatimoğulları ise, "Bizler de DEM Parti olarak bir demokratik bir anayasa yapım sürecine Türkiye'nin ihtiyacı olduğu kanaatindeyiz. 12 Eylül Anayasası'nın uygulanmadığı bir dönemden geçerken 12 Eylül Anayasası'nın değişmesi ve demokratik bir Türkiye'nin inşa edilmesi konusunda adımlar atılması konusundaki görüşlerimiz kamuoyuyla bilinmektedir" diye konuştu.

Hatimoğulları, şöyle devam etti: "Bu dönemde elbette bir yol temizliğine ihtiyaç var. Türkiye'de demokratik anayasa yapım sürecini inşa edebilmek için mevcut olan baskı sürecinin ortadan kalkması, anti demokratik uygulamaların ortadan kalkması, Anayasa'nın hükümlerinin uygulanması, AİHM kararlarına uyulması bizler açısından çok önemli."

1 MAYIS TEPKİSİ

"Dün 1 Mayıs'ta yaşanan şiddet olaylarını olumsuz gördüğümüzü ve böylesi bir zeminde, bir anayasa yapım sürecinin zorluklarının olabileceğinin altını çizdik" diyen Hatimoğulları, şunları kaydetti:

"Bizim de en büyük temennimiz ciddi bir yol temizliğinin yapılması, bir demokratik zeminin oluşması, en geniş toplumsal mutabakat ile Türkiye'deki bütün farkları, halkları, inançları eşit yurttaşlık temelinde, bütün hakların anayasal güvence altına alındığı bir anayasa yapım sürecinin yapılması bizim için önemli. Türkiye'nin içinden geçtiği çok ciddi bir ekonomik kriz ve yoksulluk var. Elbette anayasa tartışmalarının ülkenin en acil sorununun üstünü örtmemesi gerekir."

SAADET VE İYİ PARTİ'Yİ DE ZİYARET EDECEK

Yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmeyi CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le yapan Kurtulmuş, Saadet Partisi ve İYİ Parti Grubu yöneticileriyle de bir araya gelecek.