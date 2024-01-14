DEM Parti'de ön seçim heyecanı: İlk turdaki sonuçların tam listesi
DEM Parti'de belediye eşbaşkanlarını belirlemek için yapılan ön seçimlerde ilk tur sonuçları belli oldu. Birçok yerde seçimler ikinci tura kaldı.
DEM Parti 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için ön seçime gitti.
Belediye eşbaşkan adaylarının belirlenmesi için 46 il ve ilçede sandık kuruldu.
Halk oylamalarında on binlerce delege oy kullandı.
Birçoğu ikinci tura kalan seçimlerde, oy kullanma işlemi bugün de sürüyor.
Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre ön seçim için sandık kurulan kentlerde sonuçlar şu şekilde:
SİİRT
Siirt merkezde 5'i kadın 17 aday yarıştı. Adaylar yüzde 50'inin üzerinde oy alamadı ve seçimler ikinci tura kaldı.
İlk tur seçimlerinde en yüksek oyu alan erkek ve kadın aday adayları şöyle oldu:
- Hatice Tay: 340
- Safiye Alağaş: 294
- Mehmet Kaysi: 301
- Mehmet Salim Özalp: 243
SİİRT- KURTALAN
5’i kadın 18 isim yarıştı. 3 sandıkta 532 delege oy kullandı.
Seçimler ikinci tura kaldı:
- Belkız Beştaş Epözdemir: 113
- Sadiye Aktin: 85
- Ali Rıza Bingöl: 198
- Ahmet Dayan: 100
BİNGÖL
388 delege oy kullandı.
Sadece erkek aday adayları yarıştı.
Kadın belediye eşbaşkan adayı ise merkezi komisyon tarafından belirlenecek.
3 ismin yarıştığı seçimler ikinci tura kaldı:
- Cuma Karaaslan: 179
- Aydın Burçin: 151
BİNGÖL- KARLIOVA
250 delege oy kullandı, 2 erkek yarıştı.
Mehmet Genç, 180 oy alarak birinci oldu.
Kadın eşbaşkan adayı merkezi komisyon tarafından belirlenecek.
ELAZIĞ- KARAKOÇAN
286 delege oy kullandı.
4 erkek eşbaşkan aday adayı yarıştı.
Seçimler ikinci tura kaldı:
- Orhan Ayık: 114
- Cafer Uğur: 84
Kadın eşbaşkan aday adaylığına tek bir kadın başvuruda bulundu.
Merkezi komisyon tarafından kadın belediye eşbaşkanının belirleneceği öğrenildi.
BATMAN
Eşbaşkanlık için 9’u kadın 20’si erkek toplam 29 aday adayı yarıştı.
18 sandıkta 2 bin 410 delege oy kullandı.
Seçimler ikinci tura kaldı:
- Gülistan Sönük: 815
- Gurbet Doğan: 437
- Mehdi Öztüzün: 691
- Ferhat Ataca: 408
BATMAN- KOZLUK
326 delege oy kullandı.
Seçimler ikinci tura kaldı:
- Mehmet Raşit Haşimi: 83
- Nizam Arzık: 56
- Nazime Avcı 105
- Hülya Öztekin 107
BATMAN- BEŞİRİ
6 erkek aday adayı yarıştı.
200 delege oy kullandı.
Avukat Mehmet Akif Akın, 89 oy ile seçimlerde en çok oyu alan aday adayı oldu.
Kadın eşbaşkan merkezi komisyon tarafından seçilecek.
BATMAN- GERÇÜŞ
134 delege oy kullandı.
Yılmaz Suphi Aslan, yüzde 50'inin üzerinde oy aldı.
Kadın eşbaşkan adayı merkezi komisyon tarafından belirlenecek.
VAN
Van'da büyükşehir belediye eşbaşkanlığı için 3’ü kadın 12 aday yarıştı.
Kadın aday adaylarından Neslihan Şedal, bin 958 oy alarak, 50+1 barajını aştı.
Erkek aday adayları arasında ise ikinci tur seçimi yapılacak.
- Mustafa Avcı: 1374
- Abdullah Zeydan: 1429
VAN- GEVAŞ
Seçimler ikinci tura kaldı:
- Bedrettin Dinçer: 35
- Ruknettin Hakan: 32
Kadın adaylar merkezi komisyon tarafından belirlenecek.
VAN- ÇATAK
Seçim ikinci tura kaldı.
- Reşat Eraslan: 107
- Ali Osman Baran: 47
Kadın adayın komisyon tarafından belirleneceği belirtildi.
VAN ERCİŞ
Erciş'te seçim ikinci tura kaldı:
- Baran Bilici 301
- Şakir Asıl: 123
- Güler Temel 191
- Menekşe Kızıldere: 176
VAN- İPEKYOLU
Seçimler ikinci tura kaldı:
- Rojbin Bor: 430
- Canan Uzunay: 409
- Cevdet Altundağ 321
- Şerif Durmaz: 249
VAN- EDREMİT
Seçimler ikinci tura kaldı:
- Rabia Başak Koç: 163
- Özlem Tuci: 144
- Cemil Komi: 199
- Tahsin Timur: 106
VAN BAŞKALE
Seçim yüzde 50'nin üzerinden oy alan aday adayı olmadığı için ikinci tura kaldı:
- Şengül Polat: 115
- Gülistan Bozkurt: 66
- Fevzi Caner: 119
- Mehmet Salih Özdemir: 68
VAN- TUŞBA
Seçimler ikinci tura kaldı:
- Hanım Akkuş: 220
- Serap Güvenç: 80
- Ümit Keser: 140
- Servet Arslan: 12
ERZURUM HINIS
Erkek aday adayları yarıştı.
Kadın eşbaşkan adayı merkezi komisyon tarafından belirlenecek.
Seçim ikinci tura kaldı. İlk tur seçim sonuçları şöyle:
- Ahmet Tima 53
- Naim Demir: 47
ERZURUM-KARAYAZI
Seçimler ikinci tura kaldı.
Sadece erkek aday adaylarının yarıştığı yerde akşam saatlerinde ikinci tur seçimleri de yapıldı.
Fuat Tutkun, 129 oyla kazandı.
ERZURUM-KARAÇOBAN
Seçimler ikinci tura kaldı, ilk tur şöyle sonuçlandı:
- Kazım Erhan: 60
- Halit Uvun: 45
Kadın belediye eşbaşkanı ise komisyon tarafından belirlenecek.
ERZURUM-TEKMAN
Seçimler ikinci tura kaldı:
- Abdurrahman Sever: 89
- Nihat Tek: 34
Kadın adayın komisyon tarafından belirlenecek.
HAKKARİ- MERKEZ
Seçimler ikinci tura kaldı. Erkek ve kadın aday adaylarından yüzde 50'nin üzerinde oy alan olmadı:
- Viyan Tekçe: 315
- Sinem Seven: 248
- Şükrü Çallı: 272
- Mehmet Sıddık Akış: 240
HAKKARİ- ŞEMDİNLİ
Kadın aday adaylarından Nazdar Öpengin, 281 oyla seçildi. Erkek aday adaylarından yüzde 50'nin üzerine çıkan olmadı. Erkek aday adayları arasında ikinci tur seçimi de yapıldı. Naif Eroğuz, 263 oy olarak seçildi.
MUŞ- MERKEZ
Muş merkezde seçimler ikinci tura kaldı:
- Sırrı Söylemez: 204
- Mehmet Suat Ertuğrul: 122
Kadın adayın komisyon tarafından belirleneceği öğrenildi.
MUŞ BULANIK
Kadın aday adaylarından Aryan Doğan, 212 oy alarak seçildi.
Erkek adaylar arasındaki seçim ikinci tura kaldı:
- Arafat Kardağı 89
- Abdullah Tokyay: 80
MUŞ- MALAZGİRT
Kadın aday adaylarından Gülistan Özel, 217 oyla, Ahmet Kenan Türker ise 236 oyla seçildi.
MUŞ- VARTO
Varto'da Gıyasettin Aydemir 233 oy, Gülbahar Kaya ise 118 oy alarak ilk turda seçildi.
IĞDIR- MERKEZ
Iğdır merkezde yapılan seçimlerde seçimler ikinci tura kaldı:
- Mehmet Nuri Güneş 177
- Mehmet Çirka 70
- Hüseyin Akçin: 70
- Nejla Kul: 200
- Evin Serhat: 114
IĞDIR- TUZLUCA
Tuzluca'da erkek aday adaylarının yarıştığı seçimler ikinci tura kaldı:
- Mustafa Maman: 45
- Yılmaz Korkusuz: 43
Kadın eşbaşkan komisyon tarafından belirlenecek.
AĞRI
Ağrı merkezde kadın aday adaylarından Hazal Aras, 283 oyla ikinci tura kalmadan seçildi. Erkek aday adayları ikinci turda yarışacak:
- Maşuk Arpaç: 93
- Memet Akkuş: 89
AĞRI DOĞUBAYAZIT
Seçimler ikinci tura kaldı:
- Kenan Alkan: 227
- Nuri Çelik: 148
- Gönül Öztürk: 140
- Aygül Aşan: 134
AĞRI- PATNOS
Seçimler ikinci tura kaldı:
- Rojbin Kartal: 176
- Solmaz Özlen: 192
- Mir Bedirhan Ayaz: 113
- Cabir Tozan: 119
AĞRI- DİYADİN
Erkek aday adayları yarıştı. Seçimler ikinci tura kaldı:
- Adnan Doğan: 74
- Evren Demir: 49
Kadın aday komisyon tarafından belirlenecek.
MARDİN
5 bin 359 delege oy kullandı.
Büyükşehir belediye eşbaşkanlığı için seçimler ikinci tura kaldı.
Ahmet Türk ilk turda kazanamayınca adaylıktan çekildiğini açıkladı:
Ahmet Türk: 2 bin 540
Azad Yıldırım: 703
Devrim Demir: Bin 788
Gülizar İpek Bilek: Bin 665
MARDİN- KIZILTEPE
Seçim ikinci tura kaldı:
- Zeyni İpek: 338
- Abdlğani Feritoğulları: 302
- Hamdiye Bilek Turgay: 524
Selma Özel Asi: 293
MARDİN- NUSAYBİN
Seçim ikinci tura kaldı:
- Ferhat Kut: 385
- Selahattin Ay: 340
- Gülistan Duran Altuntaş: 338
- Gülbin Şahin: 316
MARDİN- SAVUR
Savur ilçesinde seçim ilk turda tamamlandı.
Selahattin Önder, 156 oy, Hatice Öncü ise 166 oyla seçildi.
MARDİN- DARGEÇİT
Asya Gezer seçimi yüzde 50’nin üzerinde oy alarak tamamladı.
Erkek aday adayları ikinci turda yarışacak:
- İdris Çevik: 60
Aziz Akın: 52
MARDİN- DERİK
Kadın aday adaylarından Songül Özbahçeci, 380 oyla seçildi.
Erkekler ikinci tura kaldı:
- Cengiz Temelli: 172
Servet Demir: 104
MARDİN ARTUKLU
Artuklu ilçesinde kadın aday için ön seçim yapılmadı. Erkek aday adayları arasındaki yarış ikinci tura kaldı:
- Mehmet Ali Amak: 218
- Seyithan Alkan: 165
MARDİN- MAZIDAĞI
Seçim ikinci tura kaldı:
- Kudret Uçuk: 205
- Medine Aksoy: 77
- Hamdin Demir: 99
- Yılmaz Şan: 82
ŞIRNAK
740 delegeden 445'i oy kullandı.
DEM Parti binasındaki oylamaya 3 erkek aday adayı yarıştı.
Turan Saltan 331 oyla ilk turda kazandı.
ŞIRNAK- SİLOPİ
5’i kadın 18 aday adayı için oy kullanıldı.
Bin 128 delege oy kullandı. Seçimler ikinci tura kaldı:
- Jiyan Ormanlı: 453
- Asuman Külter: 236
- Renas Nadir Onuk: 225
- Selehattin Orak: 218
ŞIRNAK İDİL
Seçimler ikinci tura kaldı. 6 aday adayı yarıştı. 3 sandıkta 377 delege oy kullandı. Seçimler ikinci tura kaldı:
- Doğan Adıbelli: 140
- Ahmet İdem: 110
MERSİN AKDENİZ
Halk oylaması ikinci tura kaldı:
- Mehmet Altuntaş: 307
- Hoşyar Sarıyıldız: 271
- Nuriye Arslan: 260
- Zerife Genç: 157
URFA VİRANŞEHİR
6 sandıkta 645 delege oy kullandı.
Kadın ve erkeklerde herhangi bir aday toplam oyların yüzde 50'den fazlasını alamadı.
Seçim ikinci tura kaldı:
- Hıdır Oktay: 124
- Fadıl Mendanlıoğlu: 115
- Ruken Baran: 293
- Dilan Doğan: 165