DEM Parti'de ön seçim heyecanı: İlk turdaki sonuçların tam listesi

DEM Parti'de belediye eşbaşkanlarını belirlemek için yapılan ön seçimlerde ilk tur sonuçları belli oldu. Birçok yerde seçimler ikinci tura kaldı.

DEM Parti 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler için ön seçime gitti.

Belediye eşbaşkan adaylarının belirlenmesi için 46 il ve ilçede sandık kuruldu.

Halk oylamalarında on binlerce delege oy kullandı.

Birçoğu ikinci tura kalan seçimlerde, oy kullanma işlemi bugün de sürüyor.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre ön seçim için sandık kurulan kentlerde sonuçlar şu şekilde:

SİİRT

Siirt merkezde 5'i kadın 17 aday yarıştı. Adaylar yüzde 50'inin üzerinde oy alamadı ve seçimler ikinci tura kaldı.

İlk tur seçimlerinde en yüksek oyu alan erkek ve kadın aday adayları şöyle oldu:

Hatice Tay: 340

Safiye Alağaş: 294

Mehmet Kaysi: 301

Mehmet Salim Özalp: 243

SİİRT- KURTALAN

5’i kadın 18 isim yarıştı. 3 sandıkta 532 delege oy kullandı.

Seçimler ikinci tura kaldı:

Belkız Beştaş Epözdemir: 113

Sadiye Aktin: 85

Ali Rıza Bingöl: 198

Ahmet Dayan: 100

BİNGÖL

388 delege oy kullandı.

Sadece erkek aday adayları yarıştı.

Kadın belediye eşbaşkan adayı ise merkezi komisyon tarafından belirlenecek.

3 ismin yarıştığı seçimler ikinci tura kaldı:

Cuma Karaaslan: 179

Aydın Burçin: 151



BİNGÖL- KARLIOVA

250 delege oy kullandı, 2 erkek yarıştı.

Mehmet Genç, 180 oy alarak birinci oldu.

Kadın eşbaşkan adayı merkezi komisyon tarafından belirlenecek.

ELAZIĞ- KARAKOÇAN

286 delege oy kullandı.

4 erkek eşbaşkan aday adayı yarıştı.

Seçimler ikinci tura kaldı:

Orhan Ayık: 114

Cafer Uğur: 84

Kadın eşbaşkan aday adaylığına tek bir kadın başvuruda bulundu.

Merkezi komisyon tarafından kadın belediye eşbaşkanının belirleneceği öğrenildi.

BATMAN

Eşbaşkanlık için 9’u kadın 20’si erkek toplam 29 aday adayı yarıştı.

18 sandıkta 2 bin 410 delege oy kullandı.

Seçimler ikinci tura kaldı:

Gülistan Sönük: 815

Gurbet Doğan: 437

Mehdi Öztüzün: 691

Ferhat Ataca: 408

BATMAN- KOZLUK

326 delege oy kullandı.

Seçimler ikinci tura kaldı:

Mehmet Raşit Haşimi: 83

Nizam Arzık: 56

Nazime Avcı 105

Hülya Öztekin 107

BATMAN- BEŞİRİ

6 erkek aday adayı yarıştı.

200 delege oy kullandı.

Avukat Mehmet Akif Akın, 89 oy ile seçimlerde en çok oyu alan aday adayı oldu.

Kadın eşbaşkan merkezi komisyon tarafından seçilecek.

BATMAN- GERÇÜŞ

134 delege oy kullandı.

Yılmaz Suphi Aslan, yüzde 50'inin üzerinde oy aldı.

Kadın eşbaşkan adayı merkezi komisyon tarafından belirlenecek.

VAN

Van'da büyükşehir belediye eşbaşkanlığı için 3’ü kadın 12 aday yarıştı.

Kadın aday adaylarından Neslihan Şedal, bin 958 oy alarak, 50+1 barajını aştı.

Erkek aday adayları arasında ise ikinci tur seçimi yapılacak.

Mustafa Avcı: 1374

Abdullah Zeydan: 1429

VAN- GEVAŞ

Seçimler ikinci tura kaldı:

Bedrettin Dinçer: 35

Ruknettin Hakan: 32

Kadın adaylar merkezi komisyon tarafından belirlenecek.

VAN- ÇATAK

Seçim ikinci tura kaldı.

Reşat Eraslan: 107

Ali Osman Baran: 47

Kadın adayın komisyon tarafından belirleneceği belirtildi.

VAN ERCİŞ

Erciş'te seçim ikinci tura kaldı:

Baran Bilici 301

Şakir Asıl: 123

Güler Temel 191

Menekşe Kızıldere: 176

VAN- İPEKYOLU

Seçimler ikinci tura kaldı:

Rojbin Bor: 430

Canan Uzunay: 409

Cevdet Altundağ 321

Şerif Durmaz: 249

VAN- EDREMİT

Seçimler ikinci tura kaldı:

Rabia Başak Koç: 163

Özlem Tuci: 144

Cemil Komi: 199

Tahsin Timur: 106

VAN BAŞKALE

Seçim yüzde 50'nin üzerinden oy alan aday adayı olmadığı için ikinci tura kaldı:

Şengül Polat: 115

Gülistan Bozkurt: 66

Fevzi Caner: 119

Mehmet Salih Özdemir: 68

VAN- TUŞBA



Seçimler ikinci tura kaldı:

Hanım Akkuş: 220

Serap Güvenç: 80

Ümit Keser: 140

Servet Arslan: 12

ERZURUM HINIS

Erkek aday adayları yarıştı.

Kadın eşbaşkan adayı merkezi komisyon tarafından belirlenecek.

Seçim ikinci tura kaldı. İlk tur seçim sonuçları şöyle:

Ahmet Tima 53

Naim Demir: 47

ERZURUM-KARAYAZI



Seçimler ikinci tura kaldı.

Sadece erkek aday adaylarının yarıştığı yerde akşam saatlerinde ikinci tur seçimleri de yapıldı.

Fuat Tutkun, 129 oyla kazandı.

ERZURUM-KARAÇOBAN



Seçimler ikinci tura kaldı, ilk tur şöyle sonuçlandı:

Kazım Erhan: 60

Halit Uvun: 45

Kadın belediye eşbaşkanı ise komisyon tarafından belirlenecek.

ERZURUM-TEKMAN



Seçimler ikinci tura kaldı:

Abdurrahman Sever: 89

Nihat Tek: 34

Kadın adayın komisyon tarafından belirlenecek.



HAKKARİ- MERKEZ



Seçimler ikinci tura kaldı. Erkek ve kadın aday adaylarından yüzde 50'nin üzerinde oy alan olmadı:

Viyan Tekçe: 315

Sinem Seven: 248

Şükrü Çallı: 272

Mehmet Sıddık Akış: 240

HAKKARİ- ŞEMDİNLİ



Kadın aday adaylarından Nazdar Öpengin, 281 oyla seçildi. Erkek aday adaylarından yüzde 50'nin üzerine çıkan olmadı. Erkek aday adayları arasında ikinci tur seçimi de yapıldı. Naif Eroğuz, 263 oy olarak seçildi.



MUŞ- MERKEZ



Muş merkezde seçimler ikinci tura kaldı:

Sırrı Söylemez: 204

Mehmet Suat Ertuğrul: 122

Kadın adayın komisyon tarafından belirleneceği öğrenildi.

MUŞ BULANIK



Kadın aday adaylarından Aryan Doğan, 212 oy alarak seçildi.

Erkek adaylar arasındaki seçim ikinci tura kaldı:

Arafat Kardağı 89

Abdullah Tokyay: 80



MUŞ- MALAZGİRT



Kadın aday adaylarından Gülistan Özel, 217 oyla, Ahmet Kenan Türker ise 236 oyla seçildi.



MUŞ- VARTO



Varto'da Gıyasettin Aydemir 233 oy, Gülbahar Kaya ise 118 oy alarak ilk turda seçildi.

IĞDIR- MERKEZ



Iğdır merkezde yapılan seçimlerde seçimler ikinci tura kaldı:

Mehmet Nuri Güneş 177

Mehmet Çirka 70

Hüseyin Akçin: 70

Nejla Kul: 200

Evin Serhat: 114

IĞDIR- TUZLUCA

Tuzluca'da erkek aday adaylarının yarıştığı seçimler ikinci tura kaldı:

Mustafa Maman: 45

Yılmaz Korkusuz: 43

Kadın eşbaşkan komisyon tarafından belirlenecek.



AĞRI

Ağrı merkezde kadın aday adaylarından Hazal Aras, 283 oyla ikinci tura kalmadan seçildi. Erkek aday adayları ikinci turda yarışacak:

Maşuk Arpaç: 93

Memet Akkuş: 89



AĞRI DOĞUBAYAZIT

Seçimler ikinci tura kaldı:

Kenan Alkan: 227

Nuri Çelik: 148

Gönül Öztürk: 140

Aygül Aşan: 134



AĞRI- PATNOS

Seçimler ikinci tura kaldı:

Rojbin Kartal: 176

Solmaz Özlen: 192

Mir Bedirhan Ayaz: 113

Cabir Tozan: 119

AĞRI- DİYADİN

Erkek aday adayları yarıştı. Seçimler ikinci tura kaldı:

Adnan Doğan: 74

Evren Demir: 49

Kadın aday komisyon tarafından belirlenecek.



MARDİN

5 bin 359 delege oy kullandı.

Büyükşehir belediye eşbaşkanlığı için seçimler ikinci tura kaldı.

Ahmet Türk ilk turda kazanamayınca adaylıktan çekildiğini açıkladı:

Ahmet Türk: 2 bin 540

Azad Yıldırım: 703

Devrim Demir: Bin 788

Gülizar İpek Bilek: Bin 665



MARDİN- KIZILTEPE

Seçim ikinci tura kaldı:

Zeyni İpek: 338

Abdlğani Feritoğulları: 302

Hamdiye Bilek Turgay: 524

Selma Özel Asi: 293



MARDİN- NUSAYBİN

Seçim ikinci tura kaldı:

Ferhat Kut: 385

Selahattin Ay: 340

Gülistan Duran Altuntaş: 338

Gülbin Şahin: 316

MARDİN- SAVUR

Savur ilçesinde seçim ilk turda tamamlandı.

Selahattin Önder, 156 oy, Hatice Öncü ise 166 oyla seçildi.



MARDİN- DARGEÇİT

Asya Gezer seçimi yüzde 50’nin üzerinde oy alarak tamamladı.

Erkek aday adayları ikinci turda yarışacak:

İdris Çevik: 60

Aziz Akın: 52



MARDİN- DERİK

Kadın aday adaylarından Songül Özbahçeci, 380 oyla seçildi.

Erkekler ikinci tura kaldı:

Cengiz Temelli: 172

Servet Demir: 104



MARDİN ARTUKLU

Artuklu ilçesinde kadın aday için ön seçim yapılmadı. Erkek aday adayları arasındaki yarış ikinci tura kaldı:

Mehmet Ali Amak: 218

Seyithan Alkan: 165

MARDİN- MAZIDAĞI

Seçim ikinci tura kaldı:

Kudret Uçuk: 205

Medine Aksoy: 77

Hamdin Demir: 99

Yılmaz Şan: 82

ŞIRNAK

740 delegeden 445'i oy kullandı.

DEM Parti binasındaki oylamaya 3 erkek aday adayı yarıştı.

Turan Saltan 331 oyla ilk turda kazandı.



ŞIRNAK- SİLOPİ

5’i kadın 18 aday adayı için oy kullanıldı.

Bin 128 delege oy kullandı. Seçimler ikinci tura kaldı:

Jiyan Ormanlı: 453

Asuman Külter: 236

Renas Nadir Onuk: 225

Selehattin Orak: 218

ŞIRNAK İDİL

Seçimler ikinci tura kaldı. 6 aday adayı yarıştı. 3 sandıkta 377 delege oy kullandı. Seçimler ikinci tura kaldı:

Doğan Adıbelli: 140

Ahmet İdem: 110

MERSİN AKDENİZ

Halk oylaması ikinci tura kaldı:

Mehmet Altuntaş: 307

Hoşyar Sarıyıldız: 271

Nuriye Arslan: 260

Zerife Genç: 157



URFA VİRANŞEHİR

6 sandıkta 645 delege oy kullandı.

Kadın ve erkeklerde herhangi bir aday toplam oyların yüzde 50'den fazlasını alamadı.

Seçim ikinci tura kaldı: