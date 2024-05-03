DEM Parti'den CHP'ye ziyaret: Özgür Özel'den Erdoğan görüşmesi hakkında açıklama

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Tuncer Bakırhan, "Önümüzdeki günlerde muhalefet olarak daha fazla bir araya geleceğiz" dedi. Özgür Özel, Erdoğan ile görüşmesi hakkında, "Dünkü toplantının Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum" dedi. Özel, Erdoğan'a 'Deprem Bakanlığı' kurulmasını önerdiğini, talep edilmesi durumunda bir bakan yardımcısı görevlendirebileceğini söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.

Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, bugün saat 12.30'da CHP Genel Merkezi'ne geldi.

Özgür Özel, Genel Merkez'de Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı karşıladı.

Özgür Özel'e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer de eşlik etti.

Görüşmenin ardından Özgür Özel ile Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özel, ziyaret için Eş Genel Başkanlara teşekkür etti. Özel, görüşmede yerel seçim sonuçlarını değerlendirdiklerini belirterek, "Tüm siyasetçilerin ve tüm siyasi partilerin seçim sonuçlarından yapacakları ve ortaya koyacakları yeni siyaset için deyim yerindeyse yazdığı mektuptaki mesajları doğru okuması önemlidir" dedi.

Görüşmeye ilişkin bilgi veren Özel, "Bu anlamda hem yerel seçim sonuçları, genel seçime etkileri, Türkiye demokrasisinde yaşadığımız sorunlar, krizler ve içinde bulunduğumuz hafta bolca konuşulan gündemler. Sayın Meclis Başkanımızın her iki partiye ve diğer partilere gerçekleştirdiği ziyaretler, dün sayın Cumhurbaşkanı ile benim gerçekleştirdiğim görüşmeyi değerlendirme fırsayı bulduk" diye konuştu.

BAKIRHAN: DAHA FAZLA BİR ARAYA GELECEĞİZ

Tuncer Bakırhan, "Bugün hem seçim sonuçlarını değerlendirdik. Verimli bir görüşme oldu. Kendilerini yerel seçimlerden aldıkları sonuç nedeniyle tebrik ettik. Bugüne kadar siyaset kurumu arasında duvarlar örülmüştü, kutuplaşma vardı. Siyaset kurumu özgürce, rahat bir ortamda tartışamıyordu. 31 Mart'ta halk, siyaset kurumuna çok önemli bir mesaj vermişti" ifadelerini kullandı.

Ülkede ciddi sorunların olduğunu belirten Bakıran, "Bu aynı zamanda ana muhalefet partisinin görevlerinden birisidir. Önümüzdeki günlerde muhalefet olarak daha fazla bir araya geleceğiz" dedi.

Anayasa tartışmalarının da değerlendirildiğini belirten Bakırhan, "Bir samimiyete ihtiyaç var. Şu andaki mevcut iklime bakıldığı zaman bir samimiyet sorunu görülüyor. Bu konuda bir normalleşmeye, bir yol temizliğine ihtiyaç var" diye konuştu.

HATİMOĞULLARI'NDAN ÖZEL'E TEBRİK

Tülay Hatimoğulları ise "Hem CHP'nin 31 Mart seçimlerindeki başarısını hem de ondan sonraki seçimde Türkiye ve bölgedeki siyasal süreçleri görüşmeleri değerlendirmek için bir görüşme talebimiz olmuştu. Sayın Başkan sizleri tebrik ediyoruz, başarılarınızın devamını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÖZEL'DEN VAN MESAJI

Özel ise, "DEM Parti'nin seçimleri kazanan belediye başkanlarını tebrik ediyorum. Geçmiş yerel seçimlerden sonra Türkiye demokrasisi önemli bir yara almıştı kayyum atamalarıyla. Bu seçimde önce Van'daki durum ortaya çıktı. Orada çok önemli bir dayanışma sergilendi toplumun tüm kesimleri tarafından. Ve ikinciye mazbata verilmesi gibi bir yanlıştan dönüldü. Şu ana kadar herhangi bir kayyum uygulaması yaşanmamış olmasından dolayı ihtiyatlı bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek isterim" dedi.

ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ

Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanları, açıklamaların ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesindeki 'boş koltuk' ile ilgili bir soruya Özel, şu yanıtını verdi: "Krizleri yeniden konuşmak anlamlı değil. Orada ortaya çıkan tablo ve aramızdaki görüşmeden sonra sayın Erdoğan'ın CHP'ye bir ziyaret yapma talebini iletmesi ile birlikte olabilecek en iyi şekilde çözülmüş oldu. Artık dönüp bir değerlendirmeyi doğru bulmam."

Erdoğan'la görüşmesi hakkında bilge veren Özel, "Biz kamuoyunun gündeminde ne varsa hepsini sayın Erdoğan'la görüşme imkanı bulduk. Kendisi dinledi, heyetinde bulunan arkadaşlar not aldılar. Biz de sayın Erdoğan'ın değerlendirmelerini dinledik. Dünkü toplantının Türkiye demokrasisi açısından önemli bir kilometre taşı olduğunu düşünüyorum."

NAMIK TAN'IN GÖRÜŞMEDE YER ALMASI

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın görüşmede yer almasının kimin tarafından önerildiği sorulması üzerine Özel, şunları söyledi:

"Ben, sayın Cumhurbaşkanı'nı ziyaret etmeden önce seçilmiş son tarafsız Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'e bir ziyarette bulundum. Ziyaretimde bir cumhurbaşkanı ile görüşmeden önce kendisinin önerilerini almak ve bazı sorularıma yardım istemek üzerineydi. Kendisinin uyarısı şöyle oldu; Cumhurbaşkanı'nın özel kaleminin ve protokol müdürlüğünün bir büyükelçi olduğunu, onun için benim de partide bulunan bir büyükelçiyi görevlendirmek suretiyle bu protokol akışını, randevulaşmayı ve devamını büyükelçinin götürmesinin doğru olacağını ifade ettiler. Ben de partimizde görev yapan İstanbul Milletvekilimiz Namık Tan'ı görevlendirdim."

DEPREM BAKANLIĞI ÖNERİSİ

Görüşmede Erdoğan'a "Deprem Bakanlığı önerisinde bulunup bulunmadığı" sorulan Özel, şu cevabı verdi:

"Deprem üzerine, ismi doğrudan Deprem Bakanlığı olarak konur mu yoksa Doğal Afetlerle Mücadele ve Depreme Hazırlık Bakanlığı mı olur bilmiyorum ama bir bakanlık kurulmasını önerdim. Dahasını önerdim. Meclis'te grubu bulunan bütün siyasi partilerden birer bakan yardımcısı talep etmesi durumunda ben partimden bir bakan yardımcısını görevlendireceğimi ve deprem meselesini siyaset üstü bir şekilde ele almanın önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundum. Sayın Cumhurbaşkanı dikkatle takip etti, not aldı ve not aldırdı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın nasıl bir adım atacağını bilmiyorum."

HATİMOĞULLARI'NDAN DAYANIŞMA TEŞEKKÜRÜ

DEM Parti belediyelerinde bayrak ve sembollerin hedef alındığı iddialarına cevap veren Hatimoğulları, “DEM Parti olarak bayrakla, sembolle hiçbir sorunumuz yoktur” dedi.

Hatimoğulları, "Kayyum meselesi ile ilgili Özgür Bey de ifade etti; Van konusunda bizlerle dayanışma gösteren Türkiye'deki bütün siyasi partilere, demokrasi güçlerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.