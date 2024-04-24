DEM Parti'den 'kapatma' açıklamalarına yanıt: "Tehdit siyasetinin son kullanma tarihi doldu"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partinin kapatılmasına yönelik açıklamalar hakkında konuştu. Bakırhan, "Bize parmak sallamasınlar. Kapatma, şantaj, tehdit siyasetinin artık son kullanma tarihi dolmuştur" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları, belediye başkanı seçilen yöneticilerle partinin genel merkezinde bir araya geldi.

Yeni dönem planlaması için yapılan toplantıdan önce partinin eş başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan basın toplantısı düzenledi.

Bakırhan, kısa süre önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamasıyla başlayan ve dün de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un sözleriyle alevlenen 'parti kapatma' tartışmaları hakkında değerlendirme yaptı.

"NE ZAMAN TEHDİTLERE BOYUN EĞDİK?"

Tehdit siyasetinin miadının dolduğunu vurgulayan Bakırhan, "Bize parmak sallamasınlar. Kapatma, şantaj, tehdit siyasetinin artık son kullanma tarihi dolmuştur. Biz ne zaman tehdit ve şantajlara boyun eğdik ki şimdi halkımız güçlü bir irade ortaya koymuşken, Van direnişi ortada dururken bu tehdit ve şantajlara boyun eğmeyeceğiz. Biz kararlıyız, bu ülkede barışı, demokrasiyi getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"KAYYIMCI ZİHNİYET SANDIĞA GÖMÜLDÜ"

Seçim sonuçlarını da değerlendiren Bakırhan, şunları söyledi:

"Kayyımcı zihniyet kaybetti. Halklarımız kazandı. Kayyımlar sandığa gömüldü. DEM Parti’nin 31 Mart’taki başarısıyla AKP-MHP iktidarına 22 yıldır ilk defa büyük bir yenilgi tattırıldı. Türkiye’yi yöneten parti açık ara farkla ikinci parti oldu. İktidar ve muhalefeti 31 Mart’ta bu iradeyi doğru okumaya davet ediyoruz. 31 Mart iradesi değişim iradesidir. Tekçi anlayışın aslında sandıkta yenildiği bir seçimdir."

Partinin yerel politikaları hakkında konuşan Tülay Hatimoğulları ise şunları söyledi:

“Bizle ekolojik demokratik kadın özgürlükçü belediye anlayışımızı sadece belediyeleri kazandığımız yerlerde değil muhalefete düştüğümüz yerlerde de en güçlü şekilde sergileyeceğiz. Biz Batı illerinde özellikle yönetimlerde olduğumuz her yerde halkın yararına olan her konuda ortak olacak ve destek olacak ama paradigmamıza ters düşen, toplum yararına olmayan, işçilerin, kadınların, engellilerin yararına olmayan konularda da en etkin muhalefeti sergileyeceğiz."