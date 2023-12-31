DEM Parti'den yeni yıl mesajı: Bunca yıkıma rağmen daha umutluyuz

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yeni yıl mesajı yayımladı. Mesajda toplumun farklı kesimlerine yıllardır uygulanan baskılara değinilirken "Yeni yılda, yeni umutlarla ve DEM Parti’nin yeni siyasi anlayışıyla mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağız, hep birlikte toplumun mahkum edildiği bu cendereyi kıracağız" ifadelerine yer verildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yeni yıl mesajı yayımladı.

Mesajda DEM Parti'nin isim değiştirme süreci tekrar hatırlatılırken "Yeni yılda, yeni umutlarla ve DEM Parti’nin yeni siyasi anlayışıyla mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağız, hep birlikte toplumun mahkum edildiği bu cendereyi kıracağız" denildi.

"Halklarımızın yeni yılı kutlu olsun" başlığıyla yayımlanan mesaj şöyle:

"Yaşanan savaşlara, tecride, sürgün ve mülteciliğe, açlığa, yoksulluğa, yolsuzluğa, talana, doğaya, kadına, çocuğa ve toplumun tamamına karşı işlenen bütün suçlara rağmen yeni yıla yeni umutlarla giriyoruz. Toplumsal sorunlarımızın diyalog ve uzlaşı ile çözüldüğü yeni bir yıl dileğiyle bütün halklarımızın yeni yılını kutluyoruz.



Saldırılara ve bunca yıkıma rağmen şimdi daha umutluyuz. Artık DEM Parti var. Ezilenler, emekçiler, kadınlar, gençler, Kürtler, Aleviler, toplumun bütün kesimleri olarak DEM Parti’deyiz.



Yüzyıllık köklü bir mücadele deneyimini temsil ederek yepyeni bir siyasi anlayışla yola çıkıyoruz. Sorumluluğumuz büyük, yükümüz ağır ama kendimize, halklarımızın özgürlük talebi ve mücadelesine güveniyoruz.



Yeni yılda, yeni umutlarla ve DEM Parti’nin yeni siyasi anlayışıyla mücadeleyi mutlaka başarıya ulaştıracağız, hep birlikte toplumun mahkum edildiği bu cendereyi kıracağız."