Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti

Cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti.

7 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş hayatını kaybetti.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre bu sabah saatlerinde yaşamını yitiren Tahir Demirtaş’ın nerede ne zaman defnedileceği bilgisi ise henüz kesinleşmedi.

Tahir Demirtaş, mayıs ayındaki seçimler öncesi kalp krizi geçirmiş, Selahattin Demirtaş ameliyat sonrası Adalet Bakanlığı tarafından özel bir jetle Diyarbakır'a getirilmişti. Demirtaş, ziyaretin ardından yine özel bir jetle Edirne Cezaevi’ne nakledilmişti.

DEM PARTİ'DEN MESAJ

DEM Parti, Tahir Demirtaş'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Açıklamada, "Ömrünü mücadelede geçiren evlatlar yetiştiren Tahir Demirtaş’ın mekanı cennet olsun. Demokratik siyaset yürütenlere bu acıları yaşatanlar, son anlarında sevdiklerinin yanında olmalarını engelleyen bu zulüm düzeni yarattığı bu öfkede boğulacaktır" denildi.

Rehin tutulan HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş bu sabah hayatını kaybetmiştir. Acımız büyük, sevgili Selahattin Demirtaş’ın, Demirtaş ailesinin ve partililerimizin, halkımızın başı sağolsun. Ömrünü mücadelede geçiren evlatlar… pic.twitter.com/GNCUM51EEI — DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) December 31, 2023

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Demirtaş için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu, "Sayın Selahattin Demirtaş'ın vefat eden babası Tahir Demirtaş'a Allah'tan rahmet diliyor, Demirtaş ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.