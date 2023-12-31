Selahattin Demirtaş, babası Tahir Demirtaş’ın cenazesine katılmayacak

Cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bugün hayatını kaybeden babası Tahir Demirtaş'ın cenazesine katılmayacak.

7 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattim Demirtaş, bugün hayatını kaybeden babası Tahir Demirtaş'ın cenazesine katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurmayacak.

Medyascope'tan Ferit Aslan'ın haberine göre Demirtaş avukatlarına, “Cenazeye katılmak için Adalet Bakanlığı’na başvurmayın” dedi.

DEM Parti kaynakları da Demirtaş'ın cenazeye katılmayacağını doğruladı. Partiden yapılan açıklamada Demirtaş'ın yasını cezaevindeki hücresinde yaşamak istediği ve bu konuda herhangi bir talepte bulunmayacağı belirtildi.

CENAZE BUGÜN

DEM Parti'nin verdiği bilgiye göre Tahir Demirtaş’ın cenazesi bugün saat 16:00 sularında Mardin Kapı Mezarlığı'nda defnedilecektir. Taziyesi ise Liceliler Yasevinde yapılacak.