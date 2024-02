DEM Parti'den yerel seçim ve 'kent uzlaşısı' mesajı

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan Mersin'de konuştu. Kent uzlaşısı politikalarının devam ettiğini vurgulayan Bakırhan, buna rağmen bazı yerlerde sonuç alamadıklarını belirterek "Hastalıklara sahip kimi siyasi akılların bir biçimiyle kentlerin ortak yönetimle yönetilmesine karşı bir direnci oldu" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mersin'de sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya geldi. Yerel seçimlere yönelik mesajlar veren Bakırhan, adayların 'kent uzlaşısı' çerçevesinde belirlenmesi için pek çok yerde çaba sarf ettiklerini ve bazı yerlerde sonuç aldıklarını belirtti. Bakırhan buna karşın bazı siyasî çevrelerin ortak akla direndiklerini söyledi.

Türkiye'de ekonomiyi ve hukukun geldiği durumu eleştiren Bakırhan, ciddi bir çürüme yaşandığını ancak bunun aşılabileceğini söyledi:

"Birlikte aşacağız. Emin olun hiçbir dönem olmadığı kadar, Türkiye’de demokrat, devrimci ilerici, sol sosyalist parti ve gruplarla işbirliğine elimizi açtık. Eğer bir şey olmuyorsa ya da eksik oluyorsa, tamamına ermiyorsa DEM Parti ile ilgili bir durum yok. DEM Parti demokrasi mücadelesi veriyor. Demokrasiye, halkımıza ve barışımıza hizmet edecek, emekçilerin rahat bir nefes almasını sağlayacak her şeyi yaparız. Her konuda konuşup tartışırız ama bu konuda her şeyi yapma hakkını kendimizde görüyoruz."

"UZLAŞMA SAĞLAMADIĞIMIZ YERLERİ AÇIKLADIK"

Belediye başkanlıkları için aday belirleme konusunda yaşanan gelişmelerden de bahseden Bakırhan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Elimizden geleni yapmaya çalıştık ama maalesef hastalıklara sahip kimi siyasi akılların bir biçimiyle kentlerin ortak yönetimle yönetilmesine karşı bir direnci oldu. Buna rağmen birçok yeri zorladık. Kent uzlaşısı çerçevesinde adayların çıkması için elimizden gelen çabayı ortaya koyduk. Kimi yerlerde kent uzlaşısı da oldu. Onlar muhtemelen önümüzdeki günlerde çalışma yürüten arkadaşlarımız tarafından kamuoyuna açıklanacak. Ama bazı yerlerde kadını, çevreyi ekolojiyi, Kürt’ü, Alevi’yi, farklıyı, ötekiyi dikkate almayan örneklerle karşılaştık. Biz sağcı, kentin dokusuna ve değerlerine aykırı bir insan için yıllarımızı vermedik. Bu kendisine muhalefetim diyen, iktidar olmak isteyen insanlara da bir mesajdır. Doğru, demokrat, kapsayıcı insanlarla buyurun kentler kendi dinamikleriyle kendilerini yönetsinler dedik. Bunu demeye de devam edeceğiz.

Dün kimi yerlerde adaylarımızı açıkladık, açıklamaya devam edeceğiz. Türkiye halklarına hayırlı olsun. Uzlaşma sağlamadığımız yerleri açıkladık. Uzlaşı olanaklarının olduğu yerlerde görüşmeler sürüyor. Umarım oralarda halkımızla ve desteğinizle birlikte kent uzlaşısını sağlayarak herkesin temsil edildiği ortak yönetimler oluşturabileceğimiz bir zemin yakalarız."

"EYVALLAH EDEN BİR GELENEKTEN GELMİYORUZ"

31 Mart’tan sonra kazandıkları belediyelerde 'renkliliğe hizmet etmeyen' hiçbir anlayışı barındırmayacaklarını vurgulayan Bakırhan, "Eyvallah eden bir gelenekten gelmiyoruz. Her birimiz birçok şeyi görerek buralara geldik. Onlar kaçak seçmen taşıyorlar, itirazlarımız reddedildi. Suç duyurusunda bulunacağız. Ancak biz burada bir şey yapabiliriz. Mersin iyi bir örnek bu konuda. Onlar Siirt’e 7 bin seçmen mi taşıdı, biz Mersinli devrimci demokratlar olarak Akkuyu’da çalışan 1500-2000 Siirtli’yi olanaklarımızla Siirt’e taşıyabiliriz. Size adres de veriyorum. Akkuyu’da 2 bine yakın Siirtli seçmen yaşıyor. Sizden destek istiyoruz. Dayanışalım. Kapıları tek tek çalın; Batman’da, Siirt’te, Kars’ta, Dersim’de seçmen olup gidemeyen insanların gitmesine katkı sunun. Bu toplantımızın en önemli konularından birisi budur" diye konuştu.