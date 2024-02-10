Meral Akşener: 2028’de herkesin eteği tutuşacak

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Balıkesir'de konuştu. Seçimlere ittifaksız girmelerinin herkesin hesabını bozduğunu belirten Akşener, kendi belediyecilik anlayışlarını uyguladıkları takdirde 2028'de herkesin 'eteğinin tutuşacağını' iddia etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Balıkesir’de gerçekleşen belediye başkanları tanıtım programına katıldı. Balıkesir’de partililere hitap eden Akşener, İYİ Parti belediyeciliğini hayata geçirdikleri anda 2028’de 'herkesin eteklerinin tutuşacağını' söyledi.

Akşener, sözlerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Turhan Çömez’i tanıtarak başladı. Akşener, Çömez için şunları söyledi:

"Şimdi Turan Çömez’i çok eski tanıyorum ben. Milletvekili olmadan evvel doktorluğu döneminden tanıyorum. Çırpına çırpına hasta iyileştirdi. Paranın peşinde koşmadı. Sonra siyasete girdi. O siyaset yaptığı dönemde de Türkiye’nin birliğine bütünlüğü için çalıştı. Devletimizin kurumlarıyla el birliği yaptı. Sonra bir ters rüzgar esti. Bir baktık düşman olmuş."

"HERKESİN SİNİRİNİ BOZDU"

İYİ Parti'nin seçimlere ittifaksız girmesiyle ilgili de değerlendirme yapan Akşener, "İYİ Parti’nin hür ve müstakil olarak kurulması, hür ve müstakil olarak bu seçimlerde seçimlere katılması herkesin sinirini bozdu. Herkesin hesabını bozdu. Bu parti, İYİ Parti sizler tarafından kurulduğundan biz bir tek şey için uğraştık. O da şu. Bu ucube sistemin değiştirilmesi. Bu tek adam sisteminin değiştirilmesi" diye konuştu.

"HERKESİN ETEĞİ TUTUŞACAK"



Akşener, kendi belediyecilik anlayışlarını uygulamaya koymaları halinde herkesin 'eteğinin tutuşacağını' öne sürdü:

"'İYİ belediyeciliği' ortaya koyan, sosyal belediyeciliği ortaya koyan ve kayırmayan çalmayan, çaldırmayan objektif hukuka uygun, adalete uygun bir belediyeciliği hayata geçirdiği andan itibaren ne olacak biliyor musunuz? 2028’de herkesin eteği tutuşacak. Herkes hoplayacak ve herkes gelecek tek tek seçmenin gözünün içine bakacak."











