DEM Parti Eş Genel Başkanları, saldırıya uğrayan Santa Maria Kilisesi Rahibi ile görüştü

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, saldırıya uğrayan Santa Maria Kilisesinin Rahibi Peder Anton Bulai ile telefonda görüştü.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, İstanbul'da saldırıya uğrayan Santa Maria Kilisesinin Rahibi Peder Anton Bulai ile telefonda görüştü.

Hristiyan cemaatine taziye ve dayanışma dileklerini ileten Hatimoğulları ve Bakırhan, Alçakça saldırıya karşı farklılıklarımızla birlikte barış içinde yaşama mücadelemizi sürdüreceğiz' dediler.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Sarıyer’de Büyükdere Mahallesi'nde bulunan İtalyan Santa Maria Latin Katolik Kilisesi'ne 28 Ocak günü pazar ayini sırasında, kar maskeli iki kişi saldırı düzenlemişti. Polonya'nın İstanbul Başkonsolosu Witold Lesniak ve çocuklarının da katıldığı ayin sırasında kilisede gerçekleştirilen saldırıda başından vurulan Tuncer Cihan yaşamını yitirmişti.

Tuncer Cihan’ın yaşamını yitirdiği silahlı saldırı ile ilgili 51 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı. Olayın IŞİD ile bağlantılı olabileceği kaydedilirken, saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerden birinin silahının tutukluk yapması sonucu kaçtığı öğrenilmişti.

Öte yandan şüphelilerin olayda kullandığı aracın 1 sene önce Polonya’dan Türkiye’ye getirildiği, aracın bu süre içerisinde hiç trafiğe çıkmadığı, olay günü şüpheliler tarafından kullanıldığı belirlenmişti.

Aracı getiren kişinin ise 2 gün kaldıktan sonra geri döndüğü öğrenilmişti.

Saldırıya ilişkin yayın yasağı getirilmişti.