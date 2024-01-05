DEM Parti Eş Genel Başkanlarından Demirtaş ve Mızraklı’ya ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, cezaevindeki Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etmek üzere Edirne’ye gitti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan, 7 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile 2019'da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eş Başkanı seçildikten sonra kayyum atanan ve cezaevine gönderilen Selçuk Mızraklı'yı ziyaret etti.

Hatimoğulları ile Bakırhan, tutuklu siyasetçiler Demirtaş ve Mızraklı ile görüşmek üzere Edirne 2 No’lu F Tipi Kapalı Cezaevi’ne gitti.

Mezopotamya Ajansı'nın (MA) aktardığına göre DEM Parti Eş Genel Başkanları dün de Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ ve Gültan Kışanak’ı ziyaret ettiler.



