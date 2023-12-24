DEM Parti Gençlik Meclisi Kongresi'ne soruşturma

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti Gençlik Meclisi 1’inci Olağan Kongresi hakkında “suç ve suçluyu övme”, “terör örgütü propagandası yapma” iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu. Bazı DEM Partililer hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Kongrenin sona ermesinin ardından ise salondan çıkan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DEM Parti Gençlik Meclisi 1’inci Olağan Kongresi’ne soruşturma başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’nin (DEM Parti) Gençlik Meclisi 1’inci Olağan Kongresi’ne “suç ve suçluyu övme” ile “terör propagandası” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturmada bazı partililer hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Mezopotamya Ajansı, kongrenin sona ermesinin ardından salondan çıkan çok sayıda kişinin gözaltına alındığını aktardı.

DEM Parti Gençlik Meclisi’nin 1’inci Olağan Kongresi sonrası çok sayıda genç darp edilerek gözaltına alındı. pic.twitter.com/N4kzegch5l — Mezopotamya Ajansı (@MAturkce) December 24, 2023

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şu ifadeleri kullandı:

24.12.2023 günü DEM Parti tarafından “Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" adı altında Diyarbakır’da organize edilen toplantı ile ilgili olarak “suç ve suçluyu övme”, “terör örgütü propagandası yapma” suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında… — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 24, 2023

"24.12.2023 günü DEM Parti tarafından “Gençlik Meclisi 1. Olağan Kongresi" adı altında Diyarbakır’da organize edilen toplantı ile ilgili olarak “suç ve suçluyu övme”, “terör örgütü propagandası yapma” suçlarına yönelik Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheliler hakkında gerekli #adlisoruşturma başlatılmış ve gözaltı talimatları verilmiştir. Bir kısım şüpheliler hakkında da yakalama işlemleri yapılmıştır. Adli soruşturma devam etmektedir."