DEM Parti: İktidarın halk düşmanı politikalarını anlatacağız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Iğdır'da yerel seçimlere yönelik mesajlar verdi. Kayyum yönetimlerinin mafya ve hırsız olduğunu belirten Hatimoğulları, "İktidarın Kürt düşmanı, halk düşmanı, işçi-emekçi düşmanı politikalarını insanlara anlatacağız" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, yerel seçim çalışmaları kapsamında Iğdır’da temaslarda bulundu.

Tuzluca ve Zagros Meydanında halk buluşmasına katılan Hatimoğulları, daha sonra Iğdır merkezde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Zagros Meydanındaki halk buluşmasında konuşan Hatimoğulları, şunları söyledi:

"KAYYIM DARBECİ, MAFYA VE HIRSIZDIR"



"Iğdır’da bir yandaş basın manşet atmış, Iğdır’ın 50 yıllık sorunlarını kayyım çözecekmiş. Kayyımların geldiği yerlerde ne vardı biliyor musunuz? Hırsızlık vardı, yalan vardı, talan, hizmetsizlik vardı. Kürtçe düşmanlığı vardı, Kürt düşmanlığı vardı. Iğdır’da belediyeye çöreklenmiş kendi küçük mafyacıklarını oluşturmuş birimler Iğdır halkının hakkını yiyor. Küçük bir zümre Iğdır halkına hizmet etmek yerine halkın hakkı olan bütçeyi kendi cebine indirmekle meşgul. Sadece Iğdır Belediyesinin son 4 yılda borcu 500 milyon. 500 milyon TL borç yaptırmışlar belediyeye. Ama hizmetlere baktığımızda yürüyecek bir yolumuz, kaldırımımız yok. Tarım ve hayvancılığı rahatlıkla yapabileceğimiz bir alt yapımızın olmadığını görüyoruz. İşte kayyım budur. Kayyım darbecidir, mafyadır, hırsızdır."

Kadın merkezleri kuracaklarını ve kadınların en iyi şekilde danışmanlık hizmeti almasını sağlayacaklarını öne süren Hatimoğulları, konuşmasına şöyle devam etti:



"Darbeci kayyımlardan medet umanlara buradan cevabımızı veriyoruz. 31 Mart seçimlerinden siz değerli halkımızın yüksek desteğiyle Allah’ın izniyle başarıyla çıkacağız. Yapacağımız ilk iş, çok dilli belediyecilik anlayışını burada hayata geçirmektir. Kürt de Azeri de Terekeme de Türk de belediyeye gittiği zaman kendi anadiliyle hizmet görecek. Halkların dilinden daha güzel ne olabilir ki? Sadece bunlarla yetinmeyeceğiz. Sosyal politikalarla kadınlara ve gençlere, kültür sanat faaliyeti yürütmek isteyen herkese kapılarımızı sonuna kadar açacağız. Kadın merkezlerimizi kuracağız ve en iyi şekilde kadınların orada danışmanlık hizmeti almasını sağlayacağız."

"İKTİDARIN HALK DÜŞMANI POLİTİKALARINI ANLATACAĞIZ"

"İktidarın Kürt düşmanı, halk düşmanı, işçi-emekçi düşmanı politikalarını insanlara anlatacağız" diyen Hatimoğulları, "Iğdır’da da hayalet seçmen var. AKP seçimle alamadığını kayyımla almaya çalıştı. Kayyımların yolsuzlukları, hırsızlıkları halk nezdinde teşhir oldu, şimdi başka bir kayyımcı yönteme başvuruyorlar. Seçmen taşıyorlar. Asker ve polisi buralarda seçmen olarak kaydettirip seçimleri kazanacaklarını zannediyorlar. Söz veriyoruz; kayyımcı zihniyete karşı demokratik belediyeciliği işleteceğiz, demokrasi gelecek Iğdır’a. İşçiyi, emekçiyi yoksulluğa mahkum eden, enflasyonu yükselten, seçimlerden sonra şimdiki zamların on misliyle bizleri yüz yüze bırakacak olan bu iktidara yerelden başlayarak kırmızı kart göstereceğiz" ifadelerini kullandı.