DEM Parti İstanbul adayı için görüşecek

Haber Merkezi

DEM Parti’de 31 Mart Yerel Seçim hazırlıkları sürüyor. Partinin aldığı karara göre özellikle ülkenin Batı’sı için konuşulan ‘kent uzlaşıları’ fikri, yapılacak iş birliği tartışmalarına da yol açtı. Bu doğrultuda gözler partinin büyükşehirlerde alacağı karar çevrilirken geçtiğimiz gün eski HDP Eş Başkanı tutuklu Selahattin Demirtaş’ın evli olduğu Başak Demirtaş’ın İstanbul adaylığına ilişkin açıklamaları dikkat çekti.

Parti organları Demirtaş’ın açıklamasından haberlerinin olmadığını dile getirirken aday adaylığının ise görüşülebileceğini belirtti. Edinilen bilgilere göre DEM Parti, 25-26 Ocak’ta düzenleyeceği Merkez Yürütme Kurulu’nda Demirtaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) için adaylığını görüşecek.

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, “Başak Demirtaş’ın adaylık için başvurması, bizi sevindiren bir şey. Biz, bu havuza herkesin başvurmasını istiyoruz, ama tabii ki değerlendirmeyi komisyonlarımız ve MYK’miz yapacaktır’’ dedi.

HALK OYLAMALARI TARTIŞMALI GEÇİYOR

Yerel seçimlerde adaylarını belirlemek için halk oylamaları gerçekleştiren DEM Parti’de 50+1 kuralı tartışmaları ise sürüyor. İki turlu yapılan seçimler, parti tabanı ve adaylar arasında belirli itirazlara sahne oluyor. Daha önce ilk turdan büyük bir farkla önde çıkmasına karşı ikinci tura kaldığı gerekçesi ile çekilme kararı açıklayan Mardin adayı Ahmet Türk, ikna edilirken benzer tartışmalar diğer bölgelerde de sürüyor. Diyarbakır’da yapılan halk oylamasına gelen itirazlar üzerine bir kez daha ön seçim yapılırken 14 ilçenin adayları kesinleştirildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi adayları ise ikinci tura kaldı. İlk turda 50+1 kuralını geçemeyen erkek adaylardan en yüksek oy alan iki isim bugün kesin adaylık için yarışacak. Oylamanın ikinci turunda aday adaylarından Doğan Hatun ve Garip Kandemir arasında geçecek yarış Diyarbakır Belediye Başkan adayını belirleyecek.

Yüzde 50+1 oranını yakalayan kadın aday adaylarından Serra Bucak’ın oy oranına yapılan itirazların incelemesinin ardından ise bir kez daha oy sayımı işlemine başlandı. Yapılan itirazların değerlendirilmesi üzerine Bucak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi kadın Eş Başkan adayı oldu.

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ANKETLERDE DEMİRTAŞ ÖNDE

Rawest Araştırma’nın İstanbul’da 9-12 Ocak tarihlerinde 1002 kişiyle görüşerek yaptığı DEM Partili seçmenlere yönelik araştırmanın sonuçları açıklandı. Yüzde 95 güven aralığının olduğu belirtilen anketin hata payı da -/+ 3 hesaplandı. Araştırma sonuçlarına göre İstanbul’daki DEM Parti seçmeninin üçte ikisi aday çıkarılması gerektiğini düşünüyor. Katılımcılara DEM Parti’nin aday çıkarması durumunda İBB Başkan adayının hangi isim olması gerektiği de soruldu. HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş ilk sırada yer alırken; ikinci sırayı DEM Partili siyasetçiSırrı Süreyya Önder aldı.