DEM Parti İstanbul’u bugün görüşecek

Haber Merkezi

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde tüm partilerin ve seçmenlerin siyaseten kilitlendiği yerlerin başında gelen İstanbul'da gözler DEM Parti'ye çevrildi. Cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığı için adaylık denklemine girmesinin ardından DEM Parti'de değerlendirmeler sürüyor.

DEM Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı bugün gerçekleşecek. Toplantıda İstanbul'da seçmen tabanı ile yapılan görüşmeler ve DEM Parti il örgütünün görüşleri değerlendirilecek. Kritik MYK toplantısı sonrasında hemen bir açıklama yapılmayıp, açıklamanın pazartesi gününe bırakılabileceği belirtiliyor. Partinin önde gelen isimleri her geçen gün aday çıkarmaya bir adım daha yaklaşıldığına dikkat çekiyor.

İstanbul için adı geçen önemli isimlerden birisi de Alevi kanaat önderlerinden Ali Kenanoğlu. Kenanoğlu da Alevi kesimin oylarını önemli ölçüde etkileyebilecek isimlerden. İki ismin "eş başkan" mı yoksa "başkan" olarak mı duyurulacağına dair de kararlar MYK'de yapılacak görüşmelerde belirlenecek.