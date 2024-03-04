DEM Parti İzmir adayı Akın Birdal: CHP Tunç Soyer’i gösterseydi aday olmazdık

DEM Parti İzmir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayı Akın Birdal, "DEM Genel Merkezi’nin Tunç Soyer üzerinden eğilimi vardı. Toplumun da böyle bir beklentisi vardı” dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İzmir Büyükşehir Belediye Eş Başkan adayları Akın Birdal ve Türkan Aslan Ağaç, Yenigün TV’de yayınlanan, Hakan Dirik’in sunduğu Namzet programına katıldı.

CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen mevcut İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer hakkında konuşan Birdal, DEM Parti'nin son ana kadar ittifak istediğini söyledi.

"CHP mevcut aday Cemil Tugay’ı değil de Tunç Soyer’i adaylaştırsaydı şu anda siz de eş başkan adayları olarak bu mülakatı yapmıyor mu olacaktık?" sorusunu yanıtlayan Birdal, şunları söyledi:

“Evet, DEM Genel Merkezi’nin Tunç Soyer üzerinden eğilimi vardı. Toplumun da böyle bir beklentisi vardı. Bunu Ankara da, CHP Genel Merkezi de, İzmir de biliyor. Belki böyle bir şey olsaydı, tartışma olmazdı ve birlikte kent yönetimi olabilirdi.”