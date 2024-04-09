DEM Parti Kars İl Başkanı Gönel: Sandıkta seçmene kayyım atandı

DEM Parti İl Başkanı Seyfettin Gönel, Kars'taki seçim sonuçlarının meşru olmadığını belirterek "Bu kez seçilene değil sandıkta seçmene kayyım atanmıştır" dedi.

Kars'ta 31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde MHP'nin adayı 16 bin 384 oy alırken; DEM Parti'nin adayı ise 13 bin 120 oy aldı. Aradaki oy farkı 3 bin 264 oldu. Şehir dışından gelen 4 binin üzerinde asker ve polisin oy kullandığını savunan DEM Parti'nin seçim kurullarına yaptığı başvurular reddedildi.

DEM Parti, Kars'taki yerel seçim sonuçlarını basın açıklamasıyla protesto etti. DEM Parti İl Başkanı Seyfettin Gönel, Kars halkının iradesini, AKP-MHP iktidarının asker ve polisleri taşıyarak gasp ettiğini savundu.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre bu seçimin meşru olmadığını belirten Gönel, Kars halkının iradesine karşı yeni bir kayyım ataması yapıldığını söyledi: "Bu kez seçilene değil sandıkta seçmene kayyım atanmıştır" dedi. Gönel, şöyle devam etti: "Bu şekilde kayyım zihniyeti Kars'ta sürdürülmeye çalışılmaktadır. Yine herkes biliyor ki Kars'a taşınan 4 binden fazla taşıma oy, blok halinde MHP'ye kullanılmıştır. Bunlar da bu şekilde belediyeyi kazandıklarını sanıyorlar. Kars'ta şu an mazbatasını alan belediye başkanı, Kars halkının gözünde belediye başkanı değildir. Meşrutiyetini yitirmiştir. Biz de diyoruz ki onurlu bir insan bu görevi kabul etmez, istifa eder."

"YSK HALKIN İRADESİNİ YOK SAYAN BİR KARAR ALDI"

Seçimin iptal edilmesi gerektiğini vurgulayan Gönel, "Tüm usulsüzlükler belgelerle, görüntülü ve ispatlı bir şekilde seçim kurullarına sunuldu. Ancak Yüksek Seçim Kurulu, halkın iradesini yok sayan bir kararla başvurumuzu reddetti. Haksızlığa, zulme karşı onurlu bir mücadele veren Kars halkına herkesin huzurunda teşekkürlerimizi sunuyoruz. Haksızlığa karşı mücadelemizin asla bitmeyeceğini de bir kez daha duyuruyoruz. Seçim sonuçları göstermiştir ki taşıdıkları seçmenleri çıkardığımızda, seçimin kazananı DEM Parti'dir. Bu sonuç, bizlere irademize sahip çıkmak ve Kars halkına layık olmak için durmaksızın çalışma sorumluluğunu da yüklemiştir. Tüm kayyımlardan ve kayyım zihniyetinden kurtulana kadar mücadele edeceğimizin sözünü veriyoruz" diye konuştu.