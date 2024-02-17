DEM Parti'nin Ankara adayı Gültan Kışanak kimdir?

DEM Parti'nin ABB Eş Başkan adayının Gültan Kışanak olduğu açıklandı. Gültan Kışanak'ın duyurulmasının ardından yurttaşlar Gültan Kışanak kimdir sorusunu gündeme getiriyor. Peki Gültan Kışanak kimdir?

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde gösterecekleri adayların bir kısmını açıkladığı listede Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Eş Başkan adayı olarak Gültan Kışanak'ın da adı yer aldı.

DEM Parti Genel Merkezi'nde açıklama yapan parti sözcüsü Ayşegül Doğan, Ankara ve Bursa dahil büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıkladı.

DEM Parti'nin ABB Eş Başkan adaylarıysa Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan oldu.

Gültan Kışanak'ın DEM Parti'nin ABB Eş Başkan adayı olarak açıklanmasının ardından yurttaşlar Gültan Kışanak kimdir sorusunu gündeme getirdi.

Gültan Kışanak kimdir?

Gültan Kışanak, 15 Haziran 1961'de Elazığ'da doğdu. Elazığ Öğretmen Okulu’nu bitirdikten sonra 1978’de Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü'ne girdi.

19 yaşında üniversite ikinci sınıf öğrencisi iken gerçekleşen 12 Eylül darbesi öncesinde tutuklandı.

1980 ve 1982 yılları arasında Diyarbakır Cezaevi'nde tutuklu kaldı. Diyarbakır Cezaevi’nde gördüğü işkenceyi daha sonraki yıllarda yaptığı açıklamalarda anlattı.

1990’lı yılların başında arkadaşlarıyla Toplumsal Direniş gazetesini kurdu. Bir süre sonra bazı gerekçelerle gazete kapatıldı.

1991'de stajyer olarak girdiği Güneş gazetesinin ardından Yeni Ülke, Özgür Gündem ve Özgür Ülke gazetelerinde gazeteci, yazı işleri müdürü, yayın koordinatörü olarak her alanda, 2002 yılına kadar çalıştı.

2007 Demokratik Toplum Partisi’nin (DTP) desteklediği 23. Dönem bağımsız Diyarbakır Milletvekili olarak meclise seçildi.

2009 yılında DTP’nin kapatılmasının ardından Barış ve Demokrasi Partisi’ne (BDP) geçti ve Partinin eşbaşkanlığına seçildi.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan Genel Seçimlerde BDP'nin desteklediği bağımsız aday olarak Siirt'ten 24. Dönem Milletvekili seçildi.

30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Diyarbakır Büyükşehir Belediye Eşbaşkanı seçildi.

Kışanak, daha sonra Kobani davası kapsamında tutuklandı. 7 yıllık yasal tutukluluk süresi dolmasına rağmen tahliye edilmeyen eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı Gültan Kışanak hala Kocaeli'de cezaevinde tutuluyor.