DEM Parti'nin Ankara adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan oldu

DEM Parti, Ankara ve Bursa dahil büyükşehir ve il belediye başkan adaylarını açıklıyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde gösterecekleri adayları açıklıyor.

Ayşegül Doğan, 'kent uzlaşısı' politikasına devam ettiklerini ve bunun yerelden merkeze demokratik siyaset zemini oluşturduğunu söyledi.

DEM Parti'nin benimsediği '3. yol' stratejisi için 'dayatılmış blokların ve eskimiş siyasetlerin üstesinden gelemediği sorunlara gerçekçi, çözümleri temsil eder' diyen Doğan, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Kent rantının değil kent halkınını kazanacağı bir eşiğe yaklaşıyoruz. Bu yaklaşımla sahada binlerle buluştuk. Kentlerin sosyal ve siyasal dinamiklerine ulaştık."

Doğan, adayları şöyle açıkladı:

Malatya - Abdulvahap Ekim, Sevin Şimşek

Bursa - İhsan Seyran, Bilmez Erboğa

Elazığ - Hayrettin Kaya

Ankara - Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan

Ayşegül Doğan, kent uzlaşısı sağlanan yerlerin Mersin, Akdeniz ve Esenyurt olduğunu açıkladı. Urfa'daki adayların da kent uzlaşısı kapsamında belirlendiğini söyledi.

Doğan, Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde de görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

"İZMİR İÇİN GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Batıdaki illerdeki görüşmelerin sadece CHP ile yapılmadığını da belirten Ayşegül Doğan, İzmir için de görüşmelerin devam ettiğini ve henüz sonuçlanmadığını söyledi.

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