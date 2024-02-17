DEM Parti'nin ABB adaylarından Öztürk Türkdoğan kimdir?

DEM Parti'nin ABB Eş Başkanı adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan oldu. Yaklaşık 15 sene İHD'de, 7 sene de KESK'te görev yapan Türkdoğan, ekim ayıda DEM Parti'nin MYK'sine girmişti.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayları Gültan Kışanak ve Öztürk Türkdoğan oldu. İHD, SES ve KESK gibi kuruluşlarda görev yapan Öztürk Türkdoğan, ekim ayında DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Öztürk Türkdoğan, 1970 yılında Kars’ın Selim ilçesi Laloğlu Köyünde doğdu. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne başladı ve 1994 yılında buradan mezun oldu.

Ankara Barosu üyesi olarak avukatlık mesleğini sürdüren Türkdoğan, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES)’nda Hukuk Danışmanlığını görevini yürüttü.

Türkdoğan, 2002-2009 yılları arasında da Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Hukuk Danışmanlığını yaptı.

Çözüm süreci döneminde “Akil İnsanlar Heyeti”nde yer alan Türkdoğan, heyetin Akdeniz bölge temsilciliğini yaptı.

2008 yılında İHD Eş Genel Başkanı olan Türkdoğan, 15 sene yürttüğü görevin ardından mayıs ayında yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olmak için görevini bıraktı.

Yeşil Sol Parti'den İstanbul 2. Bölge 4. sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Öztürk Türkdoğan TBMM'ye giremedi.

Ekim ayında DEM Parti'de MYK üyesi olan Türkdoğan, partinin Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyor.