DEM Parti'nin Ankara ve Antalya adayları netleşti, İzmir kararı değişebilir

Gazeteci İsmail Saymaz, DEM Parti'nin Ankara dahil birkaç şehirdeki adaylarının netleştiğini, İzmir'de ise CHP'nin Tunç Soyer'i aday göstermemesi üzerine aday çıkarabileceğini yazdı.

Sözcü Gazetesi yazarı İsmail Saymaz, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM Parti) yerel seçimler için gösterecekleri adayların bir kısmının netleştiğini yazdı.

Saymaz'a göre DEM Parti; Ankara'da Meral Danış Beştaş, Antalya'da Kemal Bülbül, Bolu'da ise Veli Saçılık'ı aday gösterecek.

İSTANBUL İÇİN DEMİRTAŞ VE KENANOĞLU

İstanbul'da da Başak Demirtaş'ın aday gösterilmesinin en güçlü ihtimal olduğunu belirten Saymaz, belediye eş genel başkan adayı olarak Demirtaş ile birlikte Ali Kenanoğlu'nun aday gösterilebileceğini ifade etti.

İZMİR KARARI DEĞİŞEBİLİR

Öte yandan CHP'nin Tunç Soyer'i İzmir'de aday göstermemesi de DEM Parti'nin aday çıkarmama kararını değiştirebilir. Habere göre DEM Parti'nin Cemil Tugay'a bir tepkisi olmasa da Tunç Soyer'in aday gösterimemesine eleştirileri var. DEM Parti, bu nedenle İzmir'de de aday çıkarmaya karar verebilir.