DEM Parti’den çağrı: “Oylara sahip çıkma zamanı”
DEM Parti, sandık müşahitlerine ve seçmenlerine yaptığı çağrıda “Oylara sahip çıkma zamanı. Manipülasyonlara aldırmayalım. Tüm müşahitlerimize ve halkımıza çağrımızdır; sandıkların başından lütfen ayrılmayalım” ifadelerine yer verdi.
DEM Parti, sandık müşahitlerine ve seçmenlerine yönelik çağrıda bulundu.
Çağrıda, “oylara sahip çıkma zamanı” denildi.
DEM Parti’nin sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Büyük bir sorumluluk duygusuyla bugün oyunu kullanan halklarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de binbir emekle kullandığımız oylara sahip çıkma zamanı. Manipülasyonlara aldırmayalım. Tüm müşahitlerimize ve halkımıza çağrımızdır; sandıkların başından lütfen ayrılmayalım.”
Büyük bir sorumluluk duygusuyla bugün oyunu kullanan halklarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de binbir emekle kullandığımız oylara sahip çıkma zamanı. Manipülasyonlara aldırmayalım. Tüm müşahitlerimize ve halkımıza çağrımızdır; sandıkların başından lütfen ayrılmayalım. pic.twitter.com/PBiZSFXMXe— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) March 31, 2024