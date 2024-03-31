DEM Parti’den çağrı: “Oylara sahip çıkma zamanı”

DEM Parti, sandık müşahitlerine ve seçmenlerine yaptığı çağrıda “Oylara sahip çıkma zamanı. Manipülasyonlara aldırmayalım. Tüm müşahitlerimize ve halkımıza çağrımızdır; sandıkların başından lütfen ayrılmayalım” ifadelerine yer verdi.

Güncel 31.03.2024 19:00 Giriş: 31.03.2024 19:00

Güncelleme: 31.03.2024 19:02 Kaynak: Haber Merkezi