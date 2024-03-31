Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

DEM Parti’den çağrı: “Oylara sahip çıkma zamanı”

DEM Parti, sandık müşahitlerine ve seçmenlerine yaptığı çağrıda “Oylara sahip çıkma zamanı. Manipülasyonlara aldırmayalım. Tüm müşahitlerimize ve halkımıza çağrımızdır; sandıkların başından lütfen ayrılmayalım” ifadelerine yer verdi.

Güncel
  • 31.03.2024 19:00
  • Giriş: 31.03.2024 19:00
  • Güncelleme: 31.03.2024 19:02
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti’den çağrı: “Oylara sahip çıkma zamanı”

DEM Parti, sandık müşahitlerine ve seçmenlerine yönelik çağrıda bulundu.

Çağrıda, “oylara sahip çıkma zamanı” denildi.

DEM Parti’nin sosyal medya platformu X üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Büyük bir sorumluluk duygusuyla bugün oyunu kullanan halklarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de binbir emekle kullandığımız oylara sahip çıkma zamanı. Manipülasyonlara aldırmayalım. Tüm müşahitlerimize ve halkımıza çağrımızdır; sandıkların başından lütfen ayrılmayalım.”

Anadolu Ajansından seçim verilerine ilişkin açıklama
CANLI BLOG | Türkiye sandık başına gitti: Oy verme işlemi ülke genelinde sona erdi
BirGün'e Abone Ol