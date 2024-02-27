DEM Partili vekilin evine polis baskını: EGM'den açıklama geldi

Bugün, yürütülen bir soruşturma kapsamında DEM Partili Çiçek Otlu’nun İstanbul'da ikamet ettiği evine polis baskın yaptı. Otlu, duruma tepki gösterirken EGM'den yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerden birinin Çiçek Otlu ile aynı ikamette bulunduğu kaydedildi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) İstanbul Milletvekili Çiçek Otlu’nun ikamet ettiği eve sabah saatlerinde polis baskın yaptı.

Otlu, sosyal medya hesabı "X" üzerinden yaptığı paylaşımda duruma tepki gösterirken, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) de konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

EGM'den yapılan açıklamada, İstanbul'daki bir "terör soruşturması" kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden birinin ikametinde aynı zamanda bir siyasi parti milletvekilinin de ikamet ettiğini, burayı "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan yeşil kategoride aranan bir kişinin de kullandığını" bildirdi.

MLKP, TKP/ML ve MKP'nin cezaevindeki üyelerine para gönderdiği belirlenen kişilere yönelik bugün İstanbul merkezli operasyonlar düzenlendiği ve 15 zanlının gözaltına alındığı bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gözaltına alınanlar arasındaki S.G'nin Üsküdar ilçesinde 2014 yılından beri ikamet ettiği adreste gözaltına alındığı, bu adreste aynı zamanda bir siyasi parti milletvekilinin de ikamet ettiği, söz konusu ikameti silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan yeşil kategoride aranan S.A'nın da kullandığı tespit edilmiştir.

Adreste yapılan aramada, şahısların cezaevinde bulunan örgüt üyeleri ile haberleşmesine ilişkin dokümanlar, çok sayıda dijital materyal ve çeşitli örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma devam etmektedir."

OTLU, "DAVA AÇACAĞIM" DEMİŞTİ

Otlu, söz konusu baskına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıkalmadai "İstanbul’da ikametgah ettiğim evin kapısı sabah İstanbul TEM tarafından kırılarak, arama yapılmış. Evde nasıl bir hasar var bilmiyorum. Ankara’dan İstanbul’a geçeceğim. Bu hukuksuzluğu her yerde teşhir etmeye devam edeceğim. Dava açacağım" ifadelerini kullanmıştı.