Demir yolu işçilerinden grev, eczacılardan boykot

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İngiltere’de demir yolu işçilerinin maaşlarına yaklaşık 4 yıldır zam yapılmaması ve özel tren şirketlerinin kötü çalışma koşullarına karşı emekçiler grev kararı aldı. ASLEF sendikası öncülüğünde ülke genelinde bugün başlayacak olan grev 8 Aralık’a kadar sürecek. ASLEF Genel Sekreteri Mick Whelan, tren şirketleri veya hükümet masaya oturup makul bir teklif sunana kadar eylemlerde bulunmaya devam edeceklerini söyledi. 2019'dan bu yana zam alamayan makinistler için önemli bir ücret artışı almaya kararlı olduklarını açıkladı.

KEPENKLER İNDİ

Almanya'da ise binlerce eczacı yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için kepenk indirdi. Alman Eczacılar Birliği'nin (ABDA) öncülüğünde ülkenin doğu eyaletlerindeki yaklaşık 3 bin eczanenin eylemi dün de devam etti. İki günlük kepenk indirme eylemi 20 yıldır eczacıların artmayan payına dikkat çekmek için yapıldı.