Dünya emek gündeminden

Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

HİNDİSTAN:

Temizlik işçileri grevde

Haryana eyaletinde Gurugram kentinde belediyenin sözleşmeli ihaleleri iptal etmesinin ardından 3 bin 480 temizlik işçisi işten çıkarıldı. Karara tepki gösteren ve çalışanların doğrudan belediye tarafından istihdam edilmesini isteyen işçiler, 18 Eylül’den beri grevde. Gurugram Belediye Kurumu (MCG), biriken çöpleri temizlemek için özel kuruluşlar, ek insan gücü, traktörler ve tramvaylar kiraladı ancak başarılı olamadı. Öte yandan Hindistan Tabipler Birliği’nden doktorlarda daha iyi çalışma koşulları için bir protesto yürüyüşü düzenledi.

PAKİSTAN:

Öğretim görevlileri isyanda

Ülkede çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep eden öğretim görevlileri, sağlık çalışanları ve demiryolu işçileri protesto gösterileri gerçekleştirdi. Pencap Üniversitesi öğretim üyeleri İslamabad’daki Yüksek Öğrenim Komisyonu (YÖK) binasının önünde oturma eylemi düzenledi. Talepleri kabul edilmeyen öğretim görevlileri yeniden eylemlerine başladı. Demiryolu işçileri, maaşlarının iki aydır ödenmemesini protesto etmek amacıyla Rawalpindi’den trenlerin kalkışını iki saatten fazla durdurdu. Hayber Pakhtunkhwa eyaletinde sağlık çalışanları hastane önünde bir protesto kampı kurdu.

FİLİPİNLER:

Yemek dağıtımcıları grevde

Yaklaşık 200 Grab yiyecek dağıtımcısı, 25 Ekim’de Manila metrosunda Quezon Memorial Circle çevresinde bir günlük grev ve "birlik" gezisi düzenledi. Motosiklet dağıtım kutularının üzerine daha yüksek ücretler ve gerçek tazminat talep eden tabelalar astılar. Yolcular ayrıca kapsamlı sigorta kapsamı, sosyal koruma ve sendikaların tanınmasını da istiyor. Ulusal Gıda Dağıtımı Sürücüleri Sendikası, o gün başlaması planlanan ücret indirimini protesto etmek için grev çağrısında bulundu.

TAYVAN:

Çocuk bakıcıları gösteri yaptı

Devlete ait kreşlerden yaklaşık 10 bin çocuk bakım çalışanı ve destekçisi, 28 Ekim’de Taipei’deki Başkanlık Ofisi önünde gösteri yaparak, özel sektör tarafından işletilen çok sayıdaki merkezlerin kötü çalışma koşullarına, düşük ücrete ve uzun çalışmaya katkıda bulunduğunu söylediler. Çocuk Bakımı Politikası İttifakı daha iyi çalışma koşulları talep etti ve hükümeti sektörde daha büyük bir rol oynamaya çağırdı.

AVUSTRALYA:

Market işçileri direnişi başladı

Avustralya genelindeki dokuz Woolworths süpermarketindeki Perakende ve Fast Food İşçileri Sendikası (RAFFWU) üyeleri, yeni bir kurumsal anlaşma kapsamında güvenliğin artırılması, "geçim ücreti" ve iş güvenliği için verdikleri mücadelede hafta sonu dört saatliğine iş bıraktı. Öte yandan Melbourne’un kuzeydoğu banliyölerindeki B&D Doors’un Kilsyth atölyesinde çalışan 30 Avustralya İmalat İşçileri Sendikası üyesi, daha iyi bir ücret teklifi için verdikleri mücadele kapsamında 2 Ağustos’tan bu yana 24 saatlik geçici grevler düzenliyor.