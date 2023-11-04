Dünya emek gündeminden

Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

SIRBİSTAN:

Postacıların grevi genişliyor

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde postacılar tarafından geçen hafta başlatılan grev ülke geneline yayıldı. Binlerce kişi çalışmayı bıraktı. Devlete ait Pošti Srbije’deki postacılar, hükümetten taleplerinin karşılanacağına dair bağlayıcı sözler alana kadar çalışmaya devam etmeyeceklerini bildirdi. Grevciler yüzde 30’luk ücret artışı talep ediyor.

YUNANİSTAN:

Soruşturmaya tepki gösterdiler

Pire kentindeki öğretmenler yerel polis karakolunun önünde protesto düzenledi. Ef.syn’in haberine göre öğretmenlere, mayıs ayındaki PISA sınavları sırasında Ortaokul Çalışanları Sendikası’nın çağrısıyla greve katılmaları nedeniyle soruşturma altında oldukları söylendi. Soruşturmaya tepki gösteren öğretmenler karakolun önünde bir araya geldi.

SLOVENYA:

Kamuda ücret eşitsizliğine ret

Başkent Ljubljana’da kamu sektöründeki ücret eşitsizliğine karşı protesto gösterisi düzenledi. The Slovenya Times’a göre hükümet, kamu sektörü genelinde maaşların daha adil hale getirilmesi için görüşmeler yapılmasını önerdi ancak Slovenya Eğitim, Bilim ve Kültür Birliği (SVIZ), hükümetin son teklifinin ücret eşitsizliğini daha da artıracağını söyledi.

ESTONYA:

Başarısız olursa grev kapıda

Tallinn’deki parlamento binası önünde protesto eylemi yapan öğretmenler, hükümetin düşük maaş teklifine tepki gösterdi. Estonya Eğitim Emekçileri Sendikası, ulusal uzlaştırıcıdaki müzakerelerin başarılı olmaması halinde kasım ayının sonuna doğru grev çağrısı yapacağını açıkladı. Estonya Eğitim Emekçileri Sendikası, başlangıçta öğretmenlerin asgari maaşının yaklaşık yüzde 11’lik bir artışla ulusal ortalamaya yükseltilmesini talep etti.

GÜNEY KIBRIS:

Sağlıkta toplu sözleşme talebi

Güney Kıbrıs’ta dokuz hastaneyi işleten Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’ndeki (OKYpY) doktorlar, ücret ve çalışma koşullarını düzenleyen bir toplu sözleşme talebiyle sekiz saat iş bıraktı. OKYpY, mevzuat tarafından yasaklandığı için kamu sektörü maaş tarifelerini belirleyemediğini söyledi.

İNGİLTERE:

Emeklilik düzenlemesine tepki

Brighton’da bulunan Emeklilik Düzenleyicisi (TPR) tarafından istihdam edilen yaklaşık 300 işçi, bu hafta dayatılan yüzde 3’lük ücret teklifi nedeniyle grevde. Kamu ve Ticari Hizmetler (PCS) Sendikası üyeleri yüzde 4,5’lik maaş artışı ve en düşük ücrete yüzde 0,5 oranında zam istiyor. Bu, PCS’nin diğer kamu hizmeti çalışanları için kabul ettiği anlaşma. TPR çalışanları hâlihazırda 11-12, 17-18 ve 23-27 Ekim tarihlerinde işten çıkarmalar gerçekleştirilmişti.