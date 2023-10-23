Dünya emek gündeminden

Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

HİNDİSTAN:

Taksi şoförleri çözüme ulaşamadı



Ola, Uber, Red Taxi, Porter ve FastTrack'ten yaklaşık 2 bin 500 taksi şoförü iki günlük grevi iptal etti. Hükümete taksi toplayıcılarını düzenleme çağrısında bulunan Tamil Nadu Karayolu Taşımacılığı İşçileri Federasyonu, şirketlerin şu anda yüzde 30'luk bir komisyon topladığını, sürücülerin ise bu oranın yüzde 10'a düşürülmesini istediğini söyledi. Diğer talepler arasında sabit sayaç ücretleri, otomobiller için sayaç sağlanması, bisiklet taksilerinin yasaklanması, özel araç kiralamaya yönelik cezaların artırılması, Ola ve Uber gibi uygulamalar için kullanılanlar da dahil olmak üzere ticari araçlar için devlet tarafından verilen lisans kartları yer alıyordu.

PAKİSTAN:

Özelleştirmeye karşı grev kararı



Pencap eyaletindeki devlet okulu öğretmenleri, haklarda kesintiler ve özelleştirmeyle ilgili çeşitli taleplerle 13 Ekim'den bu yana grevde. Eğitim faaliyetleri tamamen durdurulurken grevciler okullarının önünde eylemler yapıyor. Lahor'daki Sivil Sekreterlik önünde düzenlenen protestoda tutuklanan 200 öğretmenin serbest bırakılmasını talep ediyorlar.

BANGLADEŞ:

Atamalar nedeniyle süresiz eylem



Khulna Ziraat Üniversitesi'ndeki (KAU) öğretim üyeleri, atanma ve terfilerle ilgili sorunlara acil çözüm talebiyle grevde. Öğretim üyeleri, talepleri karşılanıncaya kadar greve devam edeceklerini söylerken talepler arasında hükümetin geçen yıl ağustos ayında işe alım sürecini iptal etmesinden bu yana ertelenen 39 öğretim üyesinin terfisi ve maddi tazminat verilmesi de yer alıyor.

SRİ LANKA:

Kamuda ücret artışı talep ediliyor



Kamu Hizmeti Sendikaları Sendikası, artan yaşam pahalılığına karşı çıkmak ve ücret artışı talebiyle kamu sektörü çalışanları tarafından öğle yemeği protestosu düzenlendi. Yüzlerce işçi, diğer taleplerin yanı sıra, 20 bin rupi (61 ABD Doları) ücret artışı ve emeklilik fonlarının kötüye kullanımının durdurulması çağrısında bulunan pankartlar açtı.

AVUSTRALYA:

Çelik işçileri ikinci kez greve çıktı



Infrabuild'in Sidney'in 140 kilometre kuzeyindeki Newcastle'daki çubuk fabrikasındaki Avustralya İşçi Sendikası (AWU) üyeleri, şirket tarafından önerilen işletme anlaşmasında yer alan ücret teklifine karşı çıkarak 16 Ekim'de 21 saat süreyle iş bıraktı. 14 Eylül'de komplekste yaklaşık 200 kişinin katıldığı 48 saatlik grevde işçiler, yaşam masraflarını ve emeklilik katkı paylarını karşılayacak düzeyde bir ücret artışı istediklerini söyledi.