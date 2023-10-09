Dünya emek gündeminden

Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

İTALYA:

Asgari ücret için sokaktalar

İtalya’da işçiler, ülkenin önde gelen işçi sendikası Genel İş Konfederasyonu’nun (CGIL) çağrısıyla başta asgari ücret olmak üzere taleplerini hükümete duyurmak için yürüdü. CGIL Genel Sekreteri Maurizio Landini, ülkede hâlihazırda bir asgari ücret uygulamasının olmadığını işaret ederek “Bir asgari ücret getirmenin zamanı geldi. Saatte 5-6 avroluk ücret, açlık ücretidir. Bu kabul edilemez” dedi.

HİNDİSTAN:

Patna’da temizlik grevi

Bihar eyaletindeki Patna Belediye Şirketi’nden 8 bin sözleşmeli temizlik işçisinin grev eylemi üçüncü haftasında. Düşük ücretli işçiler, 21 Eylül’de maaş zammı ve kadrolu işlerin de aralarında bulunduğu 30’dan fazla taleple çalışmayı durdurdu. İşçiler ayda 18 bin ile 20 bin rupi istiyor. Chennai polisi üç öğretmen sendikasının üyelerini gözaltına aldı. Öğretmenler birçok devlet kurumunun bulunduğu Halkla İlişkiler Müdürlüğü binasının önünde gösteri yapıyordu. Tutuklama, Eğitim Bakanı’nın öğretmenlerin taleplerini inceleyeceğine söz vermesinden saatler sonra geldi.

BANGLADEŞ:

Hazır giyimciler eylemde

Yüzlerce hazır giyim işçisi, maaş artışı talebiyle asgari ücret yönetim kurulu binasının önünde protesto düzenledi. Hazır giyim sektöründeki 11 sendikayı temsil eden Hazır Giyim İşçileri İttifakı, asgari aylık ücretin mevcut 73 dolardan 227 ABD Doları’na yükseltilmesini istiyor. Ayrıca yıllık yüzde 10’luk bir artış ve not yapılarının yediden beşe düşürülmesini de talep ediyorlar.

AVUSTRALYA:

Pilotlardan yüksek maaş talebi

Qantas Group’un Batı Avustralya’daki QantasLink bayrağı altındaki yan kuruluşu olan Network Aviation’dan 200’den fazla pilot 24 saat boyunca çalışmayı durdurdu. Qantas eyalet çapındaki bölgesel uçuşlarının yarısını iptal etmek zorunda kaldı; bu durum yaklaşık 3 bin 500 yolcuyu ve içeri/dışarı uçan madencilik ve LNG üretim çalışanlarını etkiledi.