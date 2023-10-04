Dünya emek gündeminden

Mutahhar AKSARI - muaksari@yahoo.com

ABD:

Eczacılardan personel açığı grevi

Missouri, Kansas City’deki iki düzine CVS mağazasındaki eczacılar, büyüyen reçete birikintisine yetişemediklerini söyleyerek iş bıraktı. Bir düzine CVS mağazası kapanmak zorunda kaldı. Yaklaşık 500 diyaliz çalışanı ise Kaliforniya genelinde Fresesnius Medical Care ve Satellite Healthcare tarafından işletilen kliniklerde iki günlük grev gerçekleştirdi.

ŞİLİ:

İşten atılmalara karşı tepki

Sağlık çalışanları, Boric yönetiminin, pandeminin sona erdiğini ilan ettiğinde 6 bin 300 sağlık çalışanının işten çıkaracak olmasına büyük tepki gösterdi. Sağlık çalışanları uygulama planının iptal edilmesini talep ederek Santiago’daki Sağlık Bakanlığı’nın birkaç ofisini işgal etti. "Burada hiç kimse aşırılık yapmıyor. Bakanlık yetkilileri bizimle görüşmeyi reddettiler; işçilere olan ihtiyacı tanımayı reddediyorlar” denildi.

ARJANTİN:

Asgari ücretin artırılması talebi

Unidad Piquetera ve Libres del Sur, Buenos Aires şehir merkezinde binlerce işçinin katıldığı bir protesto yürüyüşünde işçilerin yoksulluk sınırının altına düşmesini önlemek için 300 bin peso asgari ücret talep etti. Çalışma ve Ekonomi Bakanlığı’nda düzenlenen mitingde binlerce emekçi, “İş yoksa ve makul bir maaş yoksa gelecek yok” yazılı pankart açtı. Arjantin yıllık yüzde 124’lük enflasyon oranıyla bir borç kriziyle karşı karşıya.

KANADA:

Pilotlardan havalimanı nöbeti

Çok sayıda Air Canada pilotu, önemli ücret artışları ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle Toronto'daki Pearson Uluslararası Havalimanı'nın önünde grev düzenledi. Hava Hattı Pilotları Birliği, Air Canada'da 5 binden fazla havacıyı organize ediyor. Eylem, bir pilotun dokuz yıllık sözleşmesinin sona ermesi üzerine gerçekleşti. Bu uzun toplu sözleşmede, enflasyonun hızla yükselmesi yaşam standartlarını aşındırırken pilotların ücretleri önemli ölçüde düştü.

MEKSİKA:

Cezai şiddete protesto

Siltepec şehrinde 10 bin işçi ve köylü, federal ve eyalet hükümetlerinin bölge sakinlerini tehdit eden, şiddet içeren çetelerle mücadele etmeyi reddetmesini protesto etti. Telesur’un görüştüğü protestocular, 22 Eylül’de dört kişinin gangsterler tarafından öldürülmesinde olduğu gibi, topluluklarında silahlı çete üyelerinin sürekli olarak silahlı saldırı, kaçırılma ve suikastlar gerçekleştirdiğini söyledi.