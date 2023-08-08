Demirören Medya Grubu'nda 14 çalışanın işine son verildi

Demiören Medya Grubu'nda toplam 14 çalışanın işine son verildi. Medya Grubu'na bağlı Posta Gazetesi’nin internet portalından biri haber koordinatörü olmak üzere toplam 7 kişi, Gazete Vatan'ın internet ekibinden 4 kişinin, Fanatik.com.tr'den de 3 kişinin işlerine son verildi.

Demirören Medya Grubu'nda 14 çalışan işten çıkarıldı.

Medyaradar'ın aktardığı bilgiye göre Medya Grubu'na bağlı Posta Gazetesi’nin internet portalından biri haber koordinatörü olmak üzere toplam 7 kişi, Gazete Vatan'ın internet ekibinden 4 kişinin, Fanatik.com.tr'den de 3 kişinin işlerine son verildi.

Posta gazetesinin internet platformu Posta.com.tr'nin gece ekibine yönelik oldu. Gece ekibinin tamamının işine son verildi.

İşten çıkarılan çalışanların büyük bir kısmı uzun yıllardır Demirören Medya Grubu'nda görev yapıyordu.

Öte yandan, Demirören Medya Grubu'nda bir dizi işten çıkarmaların daha yaşanabileceği belirtiliyor.

Özellikle çalışanların zam beklentisi sürerken Hürriyet ve Milliyet gazetelerinin internet departmanlarında da benzer işten çıkarmaların yaşanabileceği öne sürüldü.

Yaşanan bu gelişmeler, Demirören Medya Grubu'nun büyük bir küçülme sürecine girdiğinin bir işareti olarak görüldü.