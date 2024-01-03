Demirtaş'tan DEM Parti'ye teşekkür mesajı

Cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, babası Tahir Demirtaş hayatını kaybettikten sonraki taziye ve cenaze sürecindeki sahiplenmeleri nedeniyle DEM Parti'nin Diyarbakır örgütüne teşekkür etti.

7 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, babası Tahir Demirtaş'ın cenazesine ve taziyesine gösterilen dayanışma ve sahiplenme nedeniyle Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Diyarbakır örgütüne teşekkür etti.

Mektubu el yazısıyla kaleme alan Demirtaş, ailesine de şükranlarını sunarken arkadaşlarına ve basın emekçilerine de teşekkür etti.

Selahattin Demirtaş'ın babası Tahir Demirtaş, 31 Aralık'ta hayatını kaybetmişti. Demirtaş, aynı gün toprağa verilmiş ve taziye çadırı kurulmuştu.

Selahattin Demirtaş, cenazeye katılmak için Adalet Bakanlığı'na başvurmayı reddetmişti.