Demirtaş tartışması: Rasim Ozan Kütahyalı ile Cem Küçük birbirine girdi

Cem Küçük, DEM Parti’nin İstanbul’da yüzde 9 ve üzerinde oy alması halinde HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest kalacağını iddia ede Rasim Ozan Kütahyalı’ya yanıt verdi. Küçük, “Demirtaş’ı kimse içeriden çıkartamaz” derken; Kütahyalı “Bunlar CHP için parayla köpeklik yapıyorlar” diye karşılık verdi.

İktidara yakınlıkları ile bilinen Cem Küçük ve Rasim Ozan Kütahyalı, DEM Parti tartışması üzerinden isim vermeden birbirlerine girdi.

Küçük, bir süredir DEM Parti’nin İstanbul’da yüzde 9 üzerinde oy alması halinde çözüm süreci başlayacağını ve Demirtaş’ın serbest kalacağını iddia ediyordu. Son olarak Kütahyalı, paylaşımında, “Selahattin Demirtaş, Meral Danış Beştaş’a açık destek verirse yüzde 9 oy alır. İmralı’ya tecrit kaldırılır. Diyarbakır ve oralara kayyum atanmaz. Demirtaş ve Osman Kavala serbest kalır” demişti.

Cem Küçük ise Kütahyalı’nın bu sözlerine karşılık vererek Demirtaş’ın tutuklu kalmaya devam edeceğini ve çözüm süreci olmayacağını savundu.

Küçük bugünkü yazısında Kütahyalı'nın bu sözlerine vurgu yaparak şunları öne sürdü:

“DEM seçmenin tercihi kendinin. İstanbul ve Türkiye’de sonuç ne olursa olsun PKK ile bağlantılı her belediyeye kayyım atanır. Aksini savunan Türk devletini hiç tanımıyor demektir.

Bu seçim de önemli ama esas önemli olan geçen seneki seçimlerdi. 2028’e kadar ülkeyi Erdoğan yönetecek. 2019’da muhalefet İstanbul ve Ankara’yı aldı ama 2023 seçimlerinde hüsran yaşadılar. DEM belirleyici olsa geçen sene olurdu. DEM’li siyasiler ve Kandil kendilerine siyasette belirleyici süsü veriyorlar ama değiller. Gerçek bu.

DEM seçmeni kime oy verirse versin, seçimden sonra olacaklar şunlar: Seçim sonrası devlet PKK’yı bitirmek için geniş çaplı operasyona başlayacak. Demirtaş’ı kimse içeriden çıkartamaz, cezası neyse çeker. Öcalan üzerindeki tecriti kimse kaldıramaz. Öcalan’ın yeri ölene kadar cezaevidir. DEM seçmenin tercihi kendinin. İstanbul ve Türkiye’de sonuç ne olursa olsun PKK ile bağlantılı her belediyeye kayyım atanır. Aksini savunan Türk devletini hiç tanımıyor demektir.”

KÜTAHYALI'DAN YANIT

Küçük’ün cevabı üzerine ise Kütahyalı, Küçük’ün para karşılığı CHP’ye çalıştığını iddia ederek “Parayla köpeklik yapıyor” ifadelerini kullandı. Kütahyalı’nın yanıtı şu oldu: “Ekrem İmamoğlu, ‘Erdoğancı’ gibi gözüken kimi itleri parayla tutarak kendi lehine çalıştırıyor. Bunlar CHP için parayla köpeklik yapıyorlar, 3 maddeyi inkar ediyorlar.”