Demokratik siyaseti savunmak dava konusu

Haber Merkezi

Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ, Sebahat Tuncel gibi 108 siyasetçinin siyasetçilerin yargılandığı Kobani davası Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye devam etti.

Siyasetçilerin savunmalarına geçmeden avukatlar Kobani Davası kapsamında tutuklu bulunan ve tutukluluk süreleri dolmasına rağmen tahliye edilmeyen müvekkillerinin tahliyesi yönünde talepte bulundu. Ancak mahkeme başkanı, avukatların taleplerini dinlemeyeceğini belirterek mikrofonu kapattı.

Davayı takip eden HEDEP Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan da davaya ilişkin Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki salonun önünde açıklama yaptı.

Bakırhan, Kobani Davası’na dikkat çekerek, “Başından sonuna kadar tanığından tutanağına, mahkemesine kadar şaibeli bir kumpas davasıyla ile karşı karşıyayız. Yargılanan demokratik siyasettir. Bunu hepimiz çok iyi biliyoruz" dedi. HEDEP Eş Genel Başkanı Hatimoğulları ise şunları söyledi: “IŞİD ve benzeri örgütlere karşı, bu insanlık düşmanı, katliamcı, tacizci, tecavüzcü, kadınları 21’inci yüzyılda köle pazarlarında satan anlayışa karşı Kobani direnişi mücadele çizgisini geliştirmiştir ve başarıya ulaşmıştır.”