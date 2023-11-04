Tutuklanan eski HDP Milletvekili Hüda Kaya: Ben değil, savcılık haftalarca benden kaçtı

İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındıktan sonra Kobani Davası kapsamında tutuklanan eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, ifade vermek için gittiği savcılığın haftalarca kendisinden kaçtığını söyledi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındıktan sonra tutuklanan eski HDP Milletvekili Hüda Kaya, kendisine 'siyasi tuzak' kurulduğunu söyledi.

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Kaya, milletvekilliği sona erdikten sonra yurt dışı giriş çıkışları olduğunu, kaçmak istese daha önce kaçabileceğini söyledi. 27 Eylül'de Ankara Cumhuriyet Başsavcı vekili tarafından hakkında 'firari' kararı çıkarıldığını aktaran Kaya, “Ben İstanbul’dayım, resmi ikametimdeyim, evimdeyim, telefonlarım açık ve savcılık hakkımda firari kararı veriyor” dedi.

"SAVCILIK BENDEN KAÇTI"

Cezaevinde tek kişilik bir odada tutulan Kaya, kararı duyar duymaz hem avukatının hem de kendisinin bu kararın hangi gerekçeyle verildiğini soruşturarak, itiraz ettiklerini kaydetti. Kaya, şunları söyledi:

“Nerede olursak olalım her zaman ifade verebileceğimizi söyledik. İki günde bir iletişime geçtik. Ben değil, bizzat savcılık haftalarca benden kaçtı. Benim geliş gidişlerimden de haberleri var tabi ki. Yine bir kadın kitabı çalışması için dışarı (yurt dışına) çıkacaktım. Amaçları ‘kaçarken yakalandı’ diye şov yapıp ‘kaçma şüphesi’ gerekçesiyle tutuklamaktı. Ne zaman arasak, sorsak, ‘size döneceğiz’ denildi. Hakkımda firari kararı varken farklı dosyalardan farklı savcılar ifadeye çağırdı ve daha geçen hafta bile İstanbul Başsavcılığına ifade verdim. Bu nasıl bir kaçaklık?”

"SİYASÎ TUZAK KURULDU"

Kendisine yargı eliyle 'siyasi tuzak' kurulduğunu ifade eden Kaya, tüm muhalif kesimlerin bu keyfi tutuma tepki göstermesi, teşhir etmesi gerektiğini söyledi.

Hakkındaki tutuklama kararına itiraz edeceklerini aktaran Kaya, “Hem tutukluluk kararı sonrası güvenlik kamerası görüntülerini yandaş ajanslara bir saat içerisinde servis eden sorumlularla ilgili hem de yetkisini tamamen siyasî amaçla, keyfi olarak suistimal edip kaçaklık kararı alan ve tüm itirazlara rağmen, ‘buradayız ifade vermeye hazırız, bu kararı kaldırın’ dememize rağmen haftalarca bizden kaçan savcı ile ilgili suç duyurularında bulunacağız” diye konuştu.