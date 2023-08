Denetime giden inşaat mühendislerine saldırı

Uşak’ta iki inşaat mühendisleri denetim için gittikleri inşaatta keserle saldırıya uğradı. Mühendislerin betonun biraz daha sıkılaştırılması için çalışanları uyardığı ve saldırının bu sebeple gerçekleştiği öğrenildi.

BİRGÜN EGE

Uşak’ın Fevzi Çakmak Mahallesi’nde yapımı süren inşaatı denetime giden A.A. ve F.B. isimli iki inşaat mühendisi, beton dökümü sırasında betonun vibratörle sıkıştırılmasını isteyince bir inşaat ustası tarafından keserle saldırıya uğradı.

Mühendislerin kol ve boyun bölgelerinden yaralandığı öğrenilirken, saldırıya maruz kalan inşaat mühendislerinden A.A. 3 gün, F.B. 5 gün iş göremez raporu alarak, kendilerine saldıran inşaat ustası hakkında suç duyurusunda bulundu.

Meslektaşlarına yönelik saldırıyı kınayan İnşaat Mühendisleri Odası Uşak Şubesi üyeleri kent meydanında açıklama yaptı.

İMO Uşak Şube Başkanı Ümit Alp, “İnsanımızın dünya kadar para verip edindikleri konutlarda güvenli bir şekilde oturmalarını sağlamak isteyen meslektaşlarımızın bu masum ve haklı isteklerinden rahatsız olan müteahhit firma çalışanları 2 meslektaşımıza hiç acımadan kesici aletler ile yaralamışlardır. Meslektaşlarımıza yapılan bu eylemi esefle kınıyoruz. Ne yazık ki bu insanlık dışı Saldırı ilk değildir. Yapı denetim firması çalışanları, denetim görevlerini yerine getirirken şantiyelerde aynı riskle her zaman karşı karşıya kalmaktadırlar. Bu nahoş olaylarının engellenmesi için defalarca dile getirdiğimiz gibi her şantiyede tam zamanlı bir şantiye şefi olmalıdır ki bu tür olaylar yaşanmasın. Şantiye şefi görevde olduğu zaman mesleki bilgisini inşaat çalışanlara aktaracağı için her türlü olumsuzluklar engellenebilir" dedi.

Alp, şunları dile getirdi: "Yapı denetim firması mühendisleri halkın can güvenliği için binaların mühendislik kurallarına göre yapılmasını sağlamak üzere görevlidirler. Söz konusu saldırı adli makamlarca kamu görevlisine karşı işlenen suç olarak nitelendirilmelidir. Birçok binada benzeri olay sonucu mukavemeti düşük inşaatlar var şehrimizde, Bunun benzeri olaylar bir daha olmamalı, Deprem sonrası fayları konuştuk. Fakat güvenli bina yapmak için ehil insana ihtiyaç var diye konuşmadık. Kendini güvende hissedemeyen mühendisler nasıl güvenli bina yaptırabilecek."