Denetimsizlik öğretmenlerin bütün haklarını yok ediyor

Yılın ilk ara tatili sona erdi. Özel okulların bir kısmı ara tatilde öğretmenleri ücret vermeden çalıştırma konusunda geri adım atarken, birçok okulda da hukuksuzluk devam etti. Bunların denetimsizlikten dolayı yaşandığı belirtildi.

Berkay SAĞOL

Eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün sona erdi. 13-20 Kasım tarihlerinde gerçekleşen ara tatilde, birçok özel okulda yönetmeliğe aykırı olarak takviye kurslar yapıldı. Özellikle 8'inci ve 12'nci sınıf öğrencilerine liseye ve üniversiteye geçiş sınavları için hazırlık derslerinin verildiği belirtildi.

Özel okulların bir kısmı yönetmelik kapsamında geri adım atarak öğretmenlere bu bir haftalık ara tatil boyunca izin verdi. Ancak birçok özel okulda yönetmeliğe aykırı olarak çalıştırılan özel okul öğretmenleri herhangi bir ek ödeme de almadı. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası başta İstanbul ve Ankara olmak üzere, öğretmenlerin çalıştırıldığını tespit ettikleri kentlerde kurumlar hakkında şikâyetçi oldu.

Sendika tarafından Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne yapılan başvurularda, Ankara’da TÜMAY Eğitim Kurumları, Yükselen Koleji, Bahçelievler Sınav Anadolu Lisesi, Süleymaniye Okulları, Zafer Koleji, AFREN Koleji ve Özel Yıldız Anadolu ve Fen Lisesi’nin ara tatil haftasında öğretmenleri çalıştırdığı belirtildi. Bursa’da 10 farklı okul hakkında da başvuru yaptığı açıklayan sendika, Mersin, Samsun ve İstanbul’da da ilçe milli eğitim müdürlüklerine okullar hakkında şikâyet dilekçesi verdi.

CİDDİ KAZANIMLAR ELDE EDİLDİ

Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Umut Erkurt, yaşanan hak kayıplarının tamamında sorumlunun Millî Eğitim Bakanlığı olduğunu belirterek Bakanlığın denetimsizliği ve bütün eğitim alanını sermayeye bırakmasından dolayı patronların hukuksuzlukta sınır tanımadığını söyledi. Erkurt, “MEB ve Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, kurum sahiplerinin isteklerini yaşama getirmek için çalışan bir birim gibi. Bakanlık, ara tatilde eğitim yapılamayacağına dair yazı yayımlamasına rağmen birçok kurum, hukuksuzluğu bu yıl yine sürdürdü. Sendika temsilcilerimiz, hukuksuzluk içindeki kurumları arayıp onlara ara tatil kararını hatırlatıyor, eğer bu hukuksuzlukta ısrar ederlerse doğrudan kuruma gidip okul yöneticileri veya kurucularıyla yüz yüze görüşüp yasa, yazı ve yönetmelikler hatırlatıyorlar. Bu uyarılarımız sonucu bazı kurumlar, tatilde planladıkları programı geri çekiyor ama merdiven altı çalışmayı sindirmiş kimi kurumlar da denetimsizliğin süreceğini düşünerek gayet rahat tavırla hareket edip hukuksuzlukta direnebiliyor. Yasaların bilincinde olan ya da bunları sendika sayesinde öğrenen kurumlar, öğretmenlerin tatil hakkını verdi. Bu konuda çok ciddi bir kazanım elde ettik” dedi.

Kurumlara yüz yüze uyarı için giden Sendika temsilcilerinin kimi zaman sözlü ve dahası fiziksel şiddetle karşılaştığını vurgulayan Erkurt, şunları dile getirdi: “Bize 'Siz hangi yetkiyle buraya geliyorsunuz?' diye soran yönetici ya da patronlar oluyor. Sendika görünce afallayan kurum yöneticilerine kanunu ve Anayasayı hatırlatmak zorunda kalıyoruz. Kaldı ki bu ara tatillerde ya da yakın zamanda gelecek yarıyıl tatilinde yapılan eğitimlerde sadece öğretmenlerin mağduriyeti değil aynı zamanda öğrencilerimiz için bir fırsat eşitsizliği de söz konusu. Resmî okullarda tatil varken, resmî okul öğrencileri kendi evlerinde tatil yapıyorken veya kendi kendilerine ders çalışırken, kolejlerdeki öğrenciler kendilerine verilen fazladan kurslarla o öğrencilerin öne geçmiş oluyor. Tüm bunlar eğitimdeki çürüme ve yozlaşmayı beraberinde getiriyor.”