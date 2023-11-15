Anladığı dilden cevap!

Haber Merkezi

İstanbul Kadıköy’de bulunan Kandilli Koleji Patronu İsmail Şilan’ın sendikalı bir öğretmene şemsiyeyle saldırması kolej önünde protesto edildi. Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası üyeleri ellerindeki şemsiyeleri okul önüne bırakarak basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını okuyan Sendika Üyesi Burcu Çıra, kandilli Koleji’nin ara tatilde öğretmen çalıştırarak suç işlediğini ifade ederek konuyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğüne şikayette bulunduklarını ifade etti. Kandilli Koleji Patronu İsmail Şilan’ın saldırısının sendika üyeleri özelinde; hakları için örgütlenen, sömürü düzenini kabul etmeyen bütün eğitim emekçilerini hedef aldığını söyleyen Çıra, “Öğretmenler örgütlenerek, sendikalaşarak kazanacak, hiçbir patron da bu gücün karşısında duramayacak. Okul adı altında ticarethane işleten bu mafya bozuntularının öğretmenlere saldırma cüretini taban maaş hakkımızı elimizden alan, bizi öğretmenleri olarak dâhi görmeyen Milli Eğitim Bakanı’ndan alıyor” ifadelerini kullandı.