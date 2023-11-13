Deniz taştı, işyerleri kullanılamaz halde

Marmara ve Ege bölgesinde önceki gün etkili olan yağış nedeniyle pek çok kentte cadde ve sokakları su bastı. Kayganlaşan yollar trafik kazalarına yol açtı, 3 kişi öldü.

Haber Merkezi

Yurt genelinde önceki gün etkili olan sağanak yağış ve lodos sonrası pek çok noktada su baskınlarına yaşandı. Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar yollarda kaldı. Manisa’nın Kula ilçesinde kayganlaşan yoldaki araç köprüden uçtu, üç kişi yaşamını yitirdi.

İstanbul’da cumartesi günü etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Beyoğlu Keçicipiri Mahallesi’nde bir ağaç yanındaki binanın üzerine devrilirken, Avcılar Firuzköy Mahallesi’nde de otoparktaki ağaç, park halindeki araçların üzerine devrildi.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Bazı araçlarda hasar meydana geldi. Bağcılar’da yağış sonrası yağmur suyu tahliye kanallarının tıkanması üzerine cadde göle döndü. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınlarına ve Tuzla’da da bir lokantanın içine yıldırım düştü.

Balıkesir’de lodos ve şiddetli yağış nedeniyle Altınoluk, Akçay ve Güre sahilinde deniz suyu yükseldi, dükkanlara kadar taşan deniz, sahili kullanılamaz hale getirdi. Zeytinli Çayı’nın debisi yükseldi, eski Çanakkale-Balıkesir yolundaki bir köprü kısmen çöktü. Kazdağları’nda bulunan Kavurmacılar Kırsal Mahallesi’nde de heyelan meydana geldi. Bursa’da kuvvetli sağanak ve dolu nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. İstanbul, İzmir, Antalya, Aydın, Manisa, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova’da bugün kuvvetli yağış beklendiği kaydedildi.

25 METRE AŞAĞI UÇTU

Manisa’nın Kula ilçesinde yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, Gediz Köprüsü’nden nehre uçtu. Yaklaşık 25 metre yükseklikten Gediz Nehri’ne ters bir şekilde saplanan aracın sürücüsü 28 yaşındaki Çağlar Uzun ve araçta yolcu olarak bulunan 32 yaşındaki Naci Şen olay yerinde yaşamını yitirirken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü Çağlar Uzun’un 60 yaşındaki annesi Gülşen Uzun da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.