Deniz Tunç, Dersim Belediye Başkanlığı'na aday oldu

CHP'li Deniz Tunç, Dersim Belediye Başkanlığı’na aday olmak için görevinden istifa etti. Tunç, aday adaylığını CHP Tunceli İl Başkanlığı’nda düzenlendiği basın açıklamasıyla yaptı.

24. dönem Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ve Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi’nin danışmanlığını yapan son 4 yılda Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün başdanışmanlığını yürüten Deniz Tunç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)’den Dersim Belediye Başkanlığı’na aday olmak için görevinden istifa etti.

Özgür Dersim Gazetesi'nin aktardığına göre Tunç, aday adaylığını CHP Tunceli İl Başkanlığı’nda düzenlendiği basın açıklamasıyla yaptı.

Dersim'de doğan ve henüz 4 yaşındayken 1991 yılının sonuna doğru köy boşaltmaların bir mağduru olarak taşınmak zorunda kaldıklarını vurgulayan Tunç, adaylığına dair şu mesajları verdi:

"Ben siyaseti burada birbirimize karşı yapmayacağım. Ben siyaseti şehrimizin hakkını savunmak için sizinle, yeri geldiğinde HDP, EMEP, SMF, yeri geldiğinde STK’lerle yeri geldiğinde de vali ile dışarıya karşı yapacağım. Tek amacım bu şehrin hizmet alması, tek derdim hakkını alması için çalışmak olacak. Hep birlikte olacağız. Hep birlikte de olmak zorundayız, bizim başka şansımız yok.

Bu topraklar çok acı çekti çok yoruldu. Sizler bu hizmetlerin en güzeline, en iyisine, en kalitelisine layıksınız. Tecrübemle, ilişkilerimle, heybemde topladıklarımla, yapacaklarımla karşınızdayım. Bu kentin yüzü değişecek, sizler hizmet veren bir belediyenin ayrıcalığını yaşayacaksınız. Bu şehrin çocukları için kreşler olacak. Çocuk mola evleri olacak, parklar/oyun alanları olacak. Etüt merkezlerinde ders çalışacaklar. Bu kentin kadınlarının mesleki eğitim aldığı, girişimcilik desteği alacağı, kadın sağlık projeleri, kültürel sanatsal etkinlikler olacak, hem de öyle festivalden festivale değil sadece. Belirli aralıklarla düzenli olacak. Kültürel etkinlikler mahallelere taşınacak."