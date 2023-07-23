Denizli'de annesini saatlerce darp eden erkek tutuklandı: Kadının durumu kritik!

Denizli’de oğlu tarafından bir gözü oyulan ve saatlerce darp edilen 68 yaşındaki kadın, ağır yaralandı. Annesine saldıran Ahmet Can K. isimli erkek tutuklandı.

Denizli’de oğlu tarafından bir gözü oyulan ve saatlerce darp edilenn 68 yaşındaki Raziye K., ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında yaşama mücadelesi veriyor.



İHA'nın haberine göre olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Muratdede Mahallesi’nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre; sabah erken saatlerinde Raziye K. (68) ile oğlu Ahmet Can K. (28) aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre, Ahmet Can K. annesi Raziye K.’yı önce darp etti sonra ise annesinin bir gözünü oydu.

Yaşanan olayda bağırışıma seslerini duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi ve polis ekibi sevk edildi.



Bölgeye giden giden sağlık ekibi, Raziye K.’yi yaptığı ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan annenin, yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Annesine saldıran Ahmet Can K. isimli erkek ise gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen erkek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.