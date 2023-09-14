Denizli'de öldürülen Nadia Nori'nin katili ifadesini değiştirdi: Önce itiraf etti sonra 'intihar' dedi

Denizli’de sevgilisi olduğu öne sürülen Nadia Nori'yi katledip, cansız bedenini battaniyeye sarıp el arabasıyla araziye atan Sabour Sakhizadeh isimli erkek, kendisine yardım eden arkadaşı ile yargılandığı mahkemede ilk ifadesini kabul etmedi. Öte yandan zanlı, kadının intihar ettiğini iddia etti.

Denizli’de geçtiğimiz yıl yol kenarında battaniyeye sarılı ve elleri ile ayakları bağlı cansız bedeni bulunan ve fare zehriyle öldürüldüğü tespit edilen 30 yaşındaki Nadia Noori'nin katili Sabour Sakhızadeh isimli erkek, mahkemede ilk ifadesini kabul etmedi.

İlk ifadesinde cinayeti itiraf eden Sabour Sakhızadeh, mahkemede ise sözlerini inkar etti. Sakhızadeh, Nadia Noori'nin intihar ettiğini ileri sürdü.

İHA'nın haberine göre; Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde 11 Ekim 2022 tarihinde boş arazide elleri koli bandıyla, ayakları plastik kelepçeyle bağlanıp battaniyeye sarılı halde atılan Nadia Nori'nin cansız bedeni bulundu. Soruşturmada Nadia Nori'nin sevgilisi olduğu öne sürülen Sabour Sakhizadeh (21) tarafından fare zehri verildikten sonra iş dönüşü boğazının sıkılarak öldürüldüğü, cansız bedeninin el arabasıyla battaniyeye sarılı halde yaklaşık 2 kilometre taşındıktan sonra yol kenarına atıldığı ortaya çıktı.

Cinayeti itiraf eden Sakhizadeh, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahsın müebbet hapis cezası talebiyle 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlandı. Gözaltına alınırken suçunu itiraf eden Sabour Sakhizadeh, duruşmada Nori'nin intihar ettiğini iddia ederek, ilk ifadesini baskı altında verdiğini, cesedi ise panikle attığını söyledi.

Nori'nin cansız bedenini taşınmasına yardım eden yaşı küçük N.K. (16) ise, şüphelinin kendisini demir taşıma bahanesiyle kandırdığını, yolda bekçilerin kendilerini durdurduğunu ve el arabasında malzeme taşıdıklarını söyledikten sonra yola devam ettiklerini, içinde Nori'nin cansız bedeninin olduğunu bilmediğini söyledi. Hakim, Sakhizadeh ve N.K.’nin tutukluğunun devamına ve beklenen raporlar çerçevesinde duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ



Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında tutuklu yargılanan sanıklar Sabour Sakhızadeh (21) ve N.K. (16) ile avukatlar hazır bulundu. Sanık Sakhızadeh, gözaltına alındığında cinayeti itiraf etmesine rağmen polise verdiği ifadelerin baskı altında alındığını, gerçeği yansıtmadığını, Nadia Noorı'nın fare zehriyle intihar ettiğini öne sürerek beraatini istedi. Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında sanığın genç kadının yemeğine öldürme kastı ile fare zehri koyduğunu belirterek ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını istedi.

DAVA İLERİ TARİHE ERTELENDİ



Mütalaada cesedin taşınmasına ve delillerin yok edilmesine yardımcı olduğu gerekçesiyle 16 yaşındaki N.K.'nin da suçun işlenmesine ve delillerin yok edilmesine yardım etmek suçlamasıyla cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti, Sakhızadeh ve suça sürüklenen N.K.'nin tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Ekim'e erteledi.