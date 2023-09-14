Kayseri'de kadın cinayeti: 18 yaşındaki Edanur silahla vurularak öldürüldü

Kayseri’de 18 yaşındaki Edanur Çoban, eski sevgilisi olduğu iddia edilen Osman Ç. tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Kayseri'de Osman Ç. isimli erkek eski sevgilisi olduğu iddia edilen 18 yaşındaki Edanur Çoban'ı sokak ortasında silahla vurarak katletti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir restoranda garson olarak çalışan Edanur Çoban, iş çıkışı evine giderken arkasından gelen Osman Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Edanur Çoban vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla yaralanırken, Osman Ç. ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Edanur Çoban'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis, cinayet zanlısı Osman Ç'yi yakalamak için çalışma başlattı.