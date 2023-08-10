Denizli’de planlı cinayet: ‘İntikam’ paylaşımı sonrası öldürüldü

Denizli’de Kemal Akköse, aracına bindiği sırada kimliği belirsiz kişilerce yapılan silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Kemal Akköse’nin geçen yıl 2 gencin vurulduktan sonra kuyuya atılması cinayetinin faili sıfatıyla tutuklu bulunan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu öğrenildi. Öldürülen 2 gençten biri ve Akköse kardeşlerin akrabası olan Hasan Akköse’nin annesinin, cinayet öncesinde sosyal medya hesabından ‘intikam’ paylaşımı yaptığı görüldü. Tutuklu bulunan Mustafa Akköse’nin, cinayet hükümlüsü olarak kaldığı cezaevinden pandemi zamanı tahlile edilip Acıpayam Belediyesi’nde işe girdiği belirlenmişti.

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde sabah saatlerinde işe gitmek için aracına binen Kemal Akköse, kimliği belirsiz kişilerce öldürüldü.

İHA’nın aktardığına göre bu sabah saat 07.20 sıralarında Serinhisar ilçesine bağlı Aşağı Mahallesi’nde işe gitmek için aracına binen Kemal Akköse (25), farklı yönlerden yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurulan Akköse, olay yerinde hayatını kaybetti. Akköse’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Polis şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Öldürülen Kemal Akköse’nin, geçen yıl 2 gencin vurulduktan sonra kuyuya atılması cinayetinin faili olarak tutuklu bulunan Mustafa Akköse'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Geçen yıl öldürülen 2 gençten biri ve Akköse kardeşlerin akrabası olan Hasan Akköse’nin (19) annesinin, cinayet öncesinde sosyal medyada yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Hasan Akköse’nin annesi Aynur Kural’ın, cinayetten saatler önce Instagram hesabından ‘intikam’ paylaşımı yaptığı görüldü. Aynur Kural, bir diğer paylaşımına ise “Biz, bize yapılanı unutmayız” notunu düştü.

PANDEMİDE CEZAEVİNDEN ÇIKTI, BELEDİYEDE İŞE GİRDİ

Denizli’de geçen yaz, Hasan Akköse ve İsmail Yalçın (17) kaybolduktan 5 gün sonra 30 metrelik su kuyusunda ölü bulunmuşlardı. Olayla ilgili görülen davada Mustafa Akköse tutuklanırken, 7 şüpheliden 4’ü serbest bırakılmıştı. Hasan Akköse'nin annesi Aynur Kural, gözaltına alınanların serbest bırakılmasına tepki göstermişti.

Öte yandan, kuyu cinayetinden önce amcasını öldüren Mustafa Akköse’nin 10 yıl tutuklu kaldıktan sonra koronavirüs pandemisinde “izinli” olarak cezaevinden çıktığı ve devam eden süreçte tahliye edilmesinin ardından 1 yıl sonra da Acıpayam Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde işe alındığı öğrenilmişti.