Deprem bölgesi yerel seçimde ne dedi?

31 Mart yerel seçimlerinde Deprem bölgesinde AKP 5, CHP 3, MHP, DEM Parti ve YRP 1'er ilde seçimi kazandı. Bölgedeki ilçelerde ise AKP 44, CHP 30, DEM Parti 21, MHP 13, YRP 10, BBP 2, DEVA Partisi, İYİ Parti ve TİP 1'er ilçede belediye başkanlığı seçimini önde tamamladı.

birgun.net

31 Mart 2024 yerel seçimleri ülke çapında büyük bir değişime sahne oldu.

Yurt çapında CHP, sandıktan birinci parti olarak çıkarken AKP tarihinde ilk kez ikinci parti konumuna geriledi.

Değişim, 6 Şubat depremlerinden etkilenen kentlere de yansıdı.

Resmi olmayan sonuçlara göre; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde etkilenen kentlerde 31 Mart yerel seçimlerinde AKP 5, (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Elazığ) CHP 3, (Adana, Adıyaman, Kilis) MHP 1, (Osmaniye) DEM Parti 1, (Diyarbakır), YRP 1, (Şanlıurfa) il belediyesi kazandı.

AKP, Adıyaman ve Kilis’in CHP’ye, Şanlıurfa’yı ise YRP’ye kaybetti.

CHP ise 2019 yerel seçimlerinde seçimi kazandığı Hatay’da, AKP’ye geçildi.

Osmaniye’de MHP, Diyarbakır’da DEM Parti seçimleri 2019 yılında olduğu gibi kazanırken; AKP, 2019’da da kazandığı Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Elazığ’da oylamada ilk sırada yer aldı.

31 Mart yerel seçimlerinin deprem bölgesinde AKP 44, CHP 30, DEM Parti 21, MHP 13, YRP 10, BBP 2, DEVA Partisi, İYİ Parti ve TİP 1 ilçede belediye başkanlığı kazandı.

6 Şubat depremlerinde etkilenen 11 kentteki resmi olmayan seçim sonuçları şu şekilde:

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş’ta Belediye Başkanlığı seçiminde AKP ile Yeniden Refah Partisi adayları yarıştı. AKP’li Fırat Görgel 42.41’lik oy oranı ile seçimleri kazanırken YRP’nin adayı Muhammed Aydoğar 33.40’lık oy oranı ile ikinci oldu.

Kahramanmaraş ilçelerinde ise CHP 4, AKP ve YRP 3, İYİ Parti ise 1 belediye kazandı.

CHP: Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Pazarcık

AKP: Afşin, Onikişubat, Andırın

YRP: Göksun, Dulkadiroğlu, Türkoğlu

AKP'nin ilçe belediyesi bulunuyordu Kahramanmaraş’ta 2019’da yapılan yerel seçimlerde belediye başkanlığını AKP, yüzde 67.6 ile kazanmıştı. 11 ilçe belediyesinde ise AKP, 1’inde MHP, 1’inde ise CHP (Nurhak) belediye başkanlığını kazanmıştı.

HATAY

Hatay’da ise resmi olmayan seçim sonuçlarına göre ise AKP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Öntürk, yüzde 44,47’lik oy ile seçimden galip olarak ayrıldı. CHP’nin adayı Lütfü Savaş ise yüzde 43.97’lik oy oranı ile 2’nci sırada yer aldı.

Hatay’ın ilçe belediyelerinde ise AKP 8, CHP 4, TİP, BBP ve MHP birer ilçe belediyesi kazandı.

AKP: Altınözü, Antakya, Hassa, İskenderun, Kırıkhan, Reyhanlı, Yayladağı, Payas

CHP: Defne, Arsuz, Erzin, Dörtyol

TİP: Samandağ

BBP: Kumlu

MHP: Belen

2019'da AKP Hatay'da 8 ilçe kazanmıştı Hatay’da 2019’daki yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediyesi’ni CHP kazanmış, ilçe belediyelerinde ise AKP 8, CHP 4, MHP 2 belediye kazanmıştı.

GAZİANTEP

Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesini kazanan AKP’li Fatma Şahin yüzde 38.82’lik oy oranına sahip. CHP’nin adayı Muzaffer Ertürk yüzde 28.11 oranında oy aldı. YRP ise yüzde 17.23 oy aldı.

Gaziantep’in ilçelerinde ise CHP ve AKP 3’er, YRP 2, MHP 1 belediye başkanlığı kazandı.

CHP: Şehitkamil, Nizip, Karkamış

AKP: İslahiye, Nurdağı, Şahinbey

YRP: Yavuzeli, Oğuzeli

MHP: Araban

Gaziantep'te AKP'nin kazandığı ilçe sayısında düşüş! 2019’da AKP’nin kazandığı Gaziantep’te ilçe belediyelerinde ise AKP 6, CHP 2, MHP 1 başkanlık kazanmıştı.

ADIYAMAN

Adıyaman’da CHP’nin adayı Abdurrahman Tutdere yüzde 49.75’lik oy oranı ile ipi göğüsledi. AKP’nin adayı Ziya Polat ise yüzde 27.43’lük oy oranına sahip. YRP’nin adayı ise oyların yüzde 13.74’ünü aldı.

Adıyaman’ın ilçelerinde ise AKP 6, CHP 2, DEVA Partisi 1 belediye kazandı.

AKP: Gerger, Kahta, Sincik, Samsat, Besni, Tut

CHP: Merkez, Gölbaşı

DEVA Partisi: Çelikhan

CHP Adıyaman'da 2019 kazandığı ilçeleri korudu 2019 seçimlerinde AKP’nin kazandığı Adıyaman’da AKP 4, CHP 2, Saadet Partisi ve bağımsız adaylar 1’er ilçe belediyesi kazanmıştı.

MALATYA

Malatya’da AKP’nin adayı Sami Er yüzde 48.99 ile seçimi kazanırken CHP’nin adayı Veli Ağbaba yüzde 37.25’lik oy oranına sahip. YRP’nin adayı ise oyların yüzde 9.39’unu aldı.

Malatya’da AKP 7, CHP 5, MHP ise 1 ilçe belediyesi kazandı.

AKP: Darandeğ, Akçadağ, Yeşilyurt, Battalgazi, Pütürge, Kale, Doğanyol

CHP: Doğanşehir, Yazıhan, Hekimhan, Arguvan, Arapgir

MHP: Kuluncak

CHP Malatya'da ilçe sayısını artırdı AKP’nin 2019 kazandığı Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde AKP 9, CHP 3, MHP ve bağımsız aday birer ilçe belediyesi kazanmıştı.

KİLİS

Kilis’te CHP’nin adayı Hakan Bilecen yüzde 41.97 oy oranı ile seçimden zaferle ayrıldı. AKP’nin adayı Reşit Polat ise yüzde 27.28 oy oranına sahip MHP’nin oy oranı ise yüzde 23.74.

Kilis’in ilçelerinde ise CHP 2, MHP ve AKP 1’er belediye kazandı.

CHP: Merkez, Polateli

AKP: Elbeyli

MHP: Musabeyli

2019'da 4 ilçe de AKP'deydi. 2019’da yüzde 47.26’lık oy oranı ile Kilis’te seçimleri kazanan AKP’nin adayları kentin 4 ilçe belediyesinde de yarışı önde tamamlamıştı.

ŞANLIURFA

Şanlıurfa’da ise YRP’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kasım Gülpınar yüzde 38.87 oy ile seçimi kazandı. AKP’nin adayı Abidin Beyazgül ise yüzde 33.64 oy oranına sahip. DEM Parti ise yüzde 21.16 oy aldı.

Şanlıurfa’da DEM Parti 7, AKP 4, MHP ve YRP 1’er ilçe belediyesi kazandı.

DEM Parti: Halfeti, Birecik, Suruç, Bozova, Hilfan, Viranşehir, Ceylanpınar

AKP: Akçakale, Eyyübiye, Haliliye, Siverek

MHP: Harran

YRP: Karaköprü

Şanlıurfa'da AKP 11 ilçeden 4 ilçeye düşmüş oldu 2019’da Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’ni AKP kazanmış, ilçelerde ise AKP 11, MHP ve HDP 1’er belediye başkanlığı kazanmıştı.

ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi’ni CHP’nin adayı Zeydan Karalar yüzde 46.54’lük oy oranı ile kazandı. AKP’nin adayı Mehmet Kocaispir yüzde 37.45 oy aldı.

Adana’nın ilçelerinde ise CHP 9, MHP 4, YRP 1, belediye kazandı.

Saimbeyli ilçesinde ise bağımsız aday Mahmut Dal seçimi kazandı.

CHP: Karataş, Yumurtalık, Yüreğir, Seyhan, Ceyhan, Çukurova, İmamoğlu, Aladağ, Tufanbeyli

MHP: Kozan, Pozantı, Karaisalı, Sarıçam

YRP: Feke

Adana'da CHP ilçe sayısını artırdı, MHP'de düşüş! 2019 yerel seçimlerinde CHP Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanmış, ilçe belediyelerindeki dağılım ise MHP 8, CHP 4, AKP 3 şeklinde olmuştu.

OSMANİYE

Osmaniye’de belediye başkanlığını MHP’nin adayı İbrahim Çenet yüzde 39.77’lik oy oranı ile seçimi kazandı. İYİ Parti’nin adayı Alparslan Koca ise yüzde 23.7 oy aldı.

Osmaniye’nin ilçelerinde ise AKP 4, MHP 2, CHP ise 1 ilçede belediye başkanlığını kazandı.

AKP: Hasanbeyli, Düziçi, Sumbas, Toprakkale

MHP: Merkez, Bahçe

CHP: Kadirli

2019 yerel seçimlerinde dağılım nasıldı? 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığını MHP’nin kazandığı Osmaniye’de ilçelerde MHP 2, AKP 2, CHP ve Saadet Partisi 1’er belediye başkanlığı kazanmıştı.

DİYARBAKIR

Diyarbakır’da DEM Parti’nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Bucak Küçük yüzde 64.07 oy alarak seçimi kazandı. AKP’nin adayı Halis Bilden ise yüzde 16.85 oy aldı. HÜDAPAR ise yüzde 7.34’lük oy oranı ile kentte üçüncü parti oldu.

Diyarbakır’ın ilçelerinde ise DEM Parti 13 belediye, AKP ise 4 belediye kazandı.

DEM Parti: Çınar, Bismil, Silvan, Kulp, Lice, Hani, Dicle, Ergani, Kayapınar, Bağlar, Yenişehir, Sur, Kocaköy

AKP: Çüngüş, Çermik, Eğil, Hazro

HDP 14 ilçede kazanmıştı 2019 yerel seçimlerinde HDP’nin Büyükşehir Belediyesini kazandığı Diyarbakır’da ilçelerde HDP 14, AKP 2, Saadet Partisi 1 belediye başkanlığı kazanmıştı.

ELAZIĞ

Elazığ’da AKP’nin belediye başkan adayı Şahin Şerifoğlulları yüzde 38.19’luk oy oranı ile seçimi kazandı. YRP, yüzde 21.14, CHP yüzde 16.49, MHP ise yüzde 10.92 oranında oy aldı.

Elazığ’ın ilçelerinde ise AKP 4, YRP 3, MHP 2, BBP ve DEM Parti 1’er belediye başkanlığı kazandı.

AKP: Ağın, Merkez, Maden, Arıcak

YRP: Alacakaya, Palu, Sivrice

MHP: Baskil, Keban

DEM Parti: Karakoçan

BBP: Kovancılar