Deprem bölgesinde hırsızlık yaptığı belirlene 10 şüpheli yakalandı

Deprem bölgesi Hatay’ın Antakya ilçesinde ikametlerden hırsızlık yaptıkları belirlenen 10 kişi, polisin çalışmasıyla suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Polisin çalışmasında evlere girerek hırsızlık yaptıkları belirlenen 10 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların araçlarında yapılan aramada 1 adet tabanca ve çalınan bazı eşyalar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 10 şüpheli adliyeye sevk edildi.